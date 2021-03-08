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Рубрика: В мире

В Финляндии бары и рестораны закроют на три недели

Текст: Юрий Когалов

Власти Финляндии приняли решение закрыть как минимум на три недели бары и рестораны на большей части территории страны. Для этого парламент республики одобрил специальный закон. Как ожидается, президент Саули Ниинисте подпишет его в течение дня.

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Как пишет Helsingin Sanomat, запрет на работу предприятий общественного питания вступит в силу в ночь с понедельника на вторник. Он коснется тех регионов, где отмечен рост количества новых случаев заражения коронавирусом, то есть в 15 из 19 областей. Кафе и рестораны смогут продавать еду только навынос.

Как ожидается, по истечении этих трех недель заведения снова смогут начать принимать клиентов, однако часы их работы, а также количество посетителей могут быть ограничены.

Стоит отметить, что с понедельника в Финляндии уже введены жесткие карантинные меры, ученики средних и старших школ переведены на дистанционное обучение, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. А с прошлой пятницы в стране действует "запрет на танцы и пение", до конца июня закрыты танцплощадки и караоке-бары.

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