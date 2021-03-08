В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что с улыбкой читал новость о намерении США провести кибератаки против России. Его слова приводит kp.ru, который дал комментарий в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Во-первых, пусть объяснят, что мы им плохого сделали. Прежде чем предпринимать ответные меры, представьте какие-то документы. Пока мы слышим только голословные обвинения в адрес России", - заявил он. А во-вторых, задался вопросом сенатор, с чего в США вообще взяли, что взломы осуществлялись Россией: "Интересно, как определяют принадлежность хакеров к той или иной стране. Они же могут находиться в любой точке мира".

Ранее The New York Times написала, что власти США намерены в течение трех недель провести серию кибератак на российские правительственные системы в ответ на приписываемую Москве хакерскую атаку в США.