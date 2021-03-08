Владимир Хотиненко возглавит жюри фестиваля "Дубль дв@"

Фестиваль показывает лучшие фильмы последних двух-трех лет, которые рассчитаны на массовую аудиторию и обладают значительными художественными достоинствами, но по разным причинам не получили широкого распространения в прокате - во многих городах и селах страны они не шли вообще, за рубежом об их существовании не подозревают. Они несомненно заслуживают большего, и фестиваль призван помочь им встретиться со своим зрителем.

Кроме кинофильмов, вот уже несколько лет фестиваль в особой секции "Театральный антракт" показывает лучшие спектакли музыкальных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Не будет исключением и новый фестиваль - вы сможете посмотреть музыкальные хиты театров Москвы и Новосибирска.

На фестивале три конкурса: полнометражных игровых фильмов, короткометражных игровых фильмов и музыкальных спектаклей. Лауреатов первых двух конкурсов определят два профессиональных жюри, лучший спектакль выберут своим голосованием сами зрители. Зрительское голосование организовано и для первых двух конкурсов - фаворит публики получит Приз зрительских симпатий.

Уже определен состав главного жюри конкурса полнометражных картин. Оно будет работать в таком составе:

Владимир Хотиненко, режиссер (председатель). Народный артист РФ, создатель таких фильмов, как "Зеркало для героя", "СВ", "Макаров", "Патриотическая комедия", "Мусульманин" (Гран-при Всемирного фестиваля в Монреале), "72 метра", "Бесы", "Демон революции", "Наследники" (специальный приз фестиваля "Дубль дв@").

Иван И. Твердовский, режиссер, сценарист. Лауреат фестивалей в Сочи и Карловых Варах. Создатель фильмов "Класс коррекции" (Главный приз фестиваля "Дубль дв@"), "Зоология", "Подбросы", "Конференция".

Наталья Иванова, продюсер фильмов "Одна война", "Презумпция согласия", "Две женщины", "Тэли и Толи", "Не чужие", сериалов "Наркотрафик", "Морские дьяволы", "Шаман", "Берега моей мечты" и др.

Светлана Хохрякова, критик, обозреватель газеты "Московский комсомолец".

Ядвига Юферова, заместитель главного редактора "РГ".

Жюри конкурса короткого метра по традиции формируется из студентов творческих вузов; на этот раз оценить работы конкурсантов доверено студентам ГИТИСа.

Все зрители приглашаются не только смотреть фильмы и спектакли на своих компьютерных мониторах, экранах планшетов и смартфонов, но и обсудить их в фестивальном форуме, публикуя там свои отзывы и рецензии; авторы лучших рецензий также будут награждены дипломами и сувенирными подарками.

Все фильмы идут с английскими субтитрами, чтобы новинки российского кино могли оценить и зрители за рубежом. Обычно наш фестиваль фиксирует посещения из 98 - 100 стран мира.

Уже совсем скоро мы начнем объявлять конкурсные программы фестиваля. Следите за информацией в разделе "Культура" сайта "РГ" и в социальных сетях. Рассказывайте о предстоящем фестивале друзьям и знакомым в России и за ее пределами - пусть этот праздник нашего кино и театра в мировом интернете разделят как можно больше хороших людей.

До встречи в апреле - он будет захватывающе интересным.