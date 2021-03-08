Володин оценил решение Facebook заблокировать публикации российских СМИ

В Госдуме будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы цензуры в отношении российских СМИ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с блокировкой новостных материалов со стороны Facebook.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в российских СМИ, о задержании сторонников украинской молодежной радикальной группы.

Решение компании нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации, заявил спикер, которого цитирует сайт Госдумы.

"Со стороны Фейсбук подобное происходит не впервые, - напомнил Володин. - Ранее также поступали Инстаграм и Твиттер. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство".

Он напомнил, что во многих государствах - Италии, Австралии, Индии, других странах мира - вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьезных мер ответственности.

Депутаты, по его словам, будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ.

"Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах", - заявил председатель ГД.

Речь, объяснил он, может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета.

"Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран", - сообщил Володин.