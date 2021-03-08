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08.03.2021 13:32
Рубрика: Спорт

Впервые в Олимпиаде будет участвовать равное количество мужчин и женщин

Текст: Софья Карпова
Впервые в олимпийской истории женщины-спортсменки добились практически полного гендерного равенства. Почти 49 процентов участниц токийской Олимпиады - представительницы прекрасного пола. Об этом сегодня, в Международный женский день, сообщается в пресс-релизе МОК. Наверняка его специально выпустили именно 8-го марта.
Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Мужчины и женщины вместе будут соревноваться в 18 видах спорта. Огромный прогресс, если вспомнить, что в 2016 году на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро таких видов было девять. Впервые все 206 национальных олимпийских комитетов включат как минимум одну женщину и одного мужчину в список участников Игр. МОК будет всячески ратовать за то, чтобы на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр и Паралимпиады флаг своей страны несли и женщина, и мужчина.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Намного, до 40,5 процентов (1782 человек), увеличится количество женщин-участниц Паралимпиады в Токио. Это обусловлено точно установленным критерием квалификационного допуска. На Паралимпиаде-2016 эти цифры соответственно составляли 38,6 процента и 1671. Президент Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс с радостью констатирует: меньше чем за десятилетие количество женщин, участвующих в Паралимпиаде в Токио, увеличилось на 18,7 процента.

Стремятся к полному гендерному равенству и хозяева Олимпийских игр. Так, с назначением Сэйко Хасимото новым президентом оргкомитета, процент женщин, входящих в его исполнительный совет, возрос до 42 процентов. Госпожа Сейко обещает сделать все, чтобы соревнования в Токио стали поворотным пунктом в историю создания равных гендерных условий для всех и запомнились именно этим.

Теперь дело за малым. Надо чтобы, несмотря на пандемию и неблагоприятные эпидемиологические условия в Японии, Олимпийские игры и Паралимпиада в Токио состоялись. К этому все и идет. Игры пройдут, если даже на трибуны не допустят зрителей, а количество иностранных гостей-туристов сократится до минимума.

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