Вратарь "Рубина" заявил, что отбил пенальти от Дзюбы благодаря реакции

Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин, признанный лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским "Зенитом", рассказал о том, как ему удалось в конце игры отразить пенальти от форварда соперников Артема Дзюбы и сохранить победный счет.

В самом конце компенсированного времени встречи, прошедшей в понедельник в Казани, при счете 2:1 в пользу хозяев поля питерцы получили право на пенальти. К точке подошел Дзюба, но он не смог переиграть Дюпина. Встреча завершилась победой "Рубина".

"Обычные трудовые будни. Конечно, мы разбирали пенальтистов у "Зенита", особенно Дзюбу, потому что он наиболее вероятный кандидат на пробитие пенальти. В основном он бил по вратарям: если вратарь уходит в какой-то угол, он разводил в другой угол. Поэтому задача была стоять по мячу, не гадать и ждать, куда он пробьет. Повезло, что с этой задачей я справился на сто процентов", - цитирует Дюпина официальный сайт "Рубина".

Он отметил, что после последних побед казанская команда приблизилась к задаче выйти в еврокубки.

"Мы и в начале сезона поставили с пацанами такую задачу. Если команда попадает в еврокубки, это поднимает рейтинг и команды, и футболистов. Каждый работает на свое имя. Задача эта у нас стоит, мы по чуть-чуть приближаемся к цели", - заявил Дюпин.