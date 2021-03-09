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09.03.2021 14:29
Рубрика: Легковые авто

Audi вывела на тесты огромный кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com. Фото: www.motor1.com.
Фото: www.motor1.com.

Около шведского испытательного центра Volkswagen Group был сфотографирован кроссовер в камуфляже, несмотря на который можно с уверенностью говорить, что это Audi, и он больше всех существующих SUV в линейке бренда.

Фото: Пресс-служба Audi.
Audi привезла в Россию еще один электрический кроссовер

Слухи о том, что Audi работает над большим кроссовером Q9, появились в 2013 году, когда компания зарегистрировала данный индекс. Предполагалось, что модель оснастят 4-литровым V8 мощностью около 600 л.с. Сейчас с уверенностью можно говорить, что ДВС получит в пару электрический стартер-генератор.

Стоит обратить внимание на камуфляж тестового прототипа: его рисунок не соответствует тому, который обычно присутствует на плёнке европейских моделей. Данная графика характерна для моделей, испытываемых в Китае.

На рынке Поднебесной большие автомобили пользуются спросом (даже S-Class представлен только в лонг-версии), поэтому ничего удивительного в том, что Audi готовит новый большой кроссовер для этого рынка с просторным салоном и, возможно, четырёхместным салоном.

Audi Q9 может быть представлен до конца 2021 года.

Фото: www.motor1.com.
#Audi