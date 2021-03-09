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09.03.2021 10:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ продолжает сокращать комплектации Lada Vesta и Xray с мотором 1.8

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ вновь пересмотрел списки комплектаций, которые доступны с двигателем ВАЗ-21179 объёмом 1.8 литра и мощностью 122 л.с. С марта к заказу стали недоступны некоторые версии Vesta и Xray.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По информации Лада.онлайн, Lada Xray лишился комплектаций, в которых мотор 1.8 литра предлагался в паре с механической коробкой передач: #Club, Comfort, Luxe Prestige. Таким образом, Xray со 122-сильным двигателем можно купить лишь с роботизированной трансмиссией (АМТ).

При этом ВАЗ-21179, сагрегатированный с МКП, по-прежнему предлагается для Lada Xray Cross в комплектациях Luxe, Luxe Prestige и Instinct.

Седан Lada Vesta лишился двигателя 1.8 литра в марте пока только в одной версии - Comfort, в которой он шёл в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Цена на седан Lada Vesta в настоящее время начинается от 703 900 рублей, купить Xray можно от 679 900 рублей.

#Lada