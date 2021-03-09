Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4"

62-летний американский актер и режиссер Брюс Кэмпбелл, одна из глыб жанрового кино, подтвердил, что новая часть "Зловещих мертвецов" наконец-то на подходе.

Согласно ScreenRant, съемки картины Evil Dead Rise, посулами которой фанатов интригуют уже продолжительное, мягко сказать, время - с середины 90-х! - стартуют в конце текущего года в Новой Зеландии. Где с ковидом обстановка в целом вполне благоприятная.

"Эшер-слэшер" - продюсер предприятия. При этом Брюс в прошлом году отмечал, напомним, что действие четвертой части переедет из глухомани и кроваво развернется в городе.

Постановщик - ирландский режиссер и сценарист Ли Кронин ("Другой", "Поезд-призрак").

Из минусов - самого Эша в картине не будет.

Первая часть франшизы Сэма Рейми вышла в 1981-м. В 2016-2018 гг. выходил сериал-перезапуск.