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Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4"

Новости
    09.03.2021, 17:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

62-летний американский актер и режиссер Брюс Кэмпбелл, одна из глыб жанрового кино, подтвердил, что новая часть "Зловещих мертвецов" наконец-то на подходе.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно ScreenRant, съемки картины Evil Dead Rise, посулами которой фанатов интригуют уже продолжительное, мягко сказать, время - с середины 90-х! - стартуют в конце текущего года в Новой Зеландии. Где с ковидом обстановка в целом вполне благоприятная.

"Эшер-слэшер" - продюсер предприятия. При этом Брюс в прошлом году отмечал, напомним, что действие четвертой части переедет из глухомани и кроваво развернется в городе.

Постановщик - ирландский режиссер и сценарист Ли Кронин ("Другой", "Поезд-призрак").

Из минусов - самого Эша в картине не будет.

Первая часть франшизы Сэма Рейми вышла в 1981-м. В 2016-2018 гг. выходил сериал-перезапуск.

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