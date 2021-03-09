Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган

Букингемский дворец выпустил первое заявление после нашумевшего интервью герцога и герцогини Сассекских, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри.

В заявлении говорится, что королевская семья оказалась опечалена, узнав о проблемах, с которыми Гарри и Меган столкнулись за последние несколько лет. Эти проблемы, отмечается в тексте, будут решаться семьей в частном порядке.

Во дворце также отметили, что поднятые в интервью вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство и воспринимаются очень серьезно. "Гарри, Меган и Арчи всегда будут всеми любимыми членами семьи", - говорится в заявлении.

Напомним, в интервью с Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские утверждали, что Меган пережила расизм и жестокое обращение во время своего пребывания в королевской семье. Меган также рассказала, что давление со стороны ряда представителей королевской семьи было невыносимым, что вызвало у нее мысли о самоубийстве.