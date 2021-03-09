Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы

Перенесший операцию на сердце экс-главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев выписан из больницы.

Ранее он перенес инфаркт и операцию на сердце, после чего несколько дней провел в реанимации.

"Сегодня Олега Ивановича выписали, буквально только что он приехал домой. Голос у него бодрый, настроение хорошее. Романцев благодарит команду и болельщиков за поддержку, шутит, что может и выписали из-за этого", - цитирует РИА Новости бывшего руководителя пресс-службы "Спартака" Леонида Трахтенберга.

Под руководством Романцева "Спартак" восемь раз выигрывал чемпионат России, один раз - чемпионат СССР. "Красно-белые" также добивались наибольших успехов в еврокубках, дойдя до полуфиналов Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

Также Романцев дважды руководил сборной России на чемпионате Европы-1996 и чемпионате мира 2002 года.