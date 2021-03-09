Диагностическим картам продлили срок действия на полгода

Первый опыт прохождения техосмотра с 1 марта испытают на себе владельцы автомобилей, которым приходится проходить эту процедуру впервые. То есть владельцы легковушек и легких грузовиков, которым исполнилось 4 года, а также автобусов и тяжелых грузовиков, после первого года эксплуатации. С этой даты вступают в силу поправки в закон о техосмотре, новые правила прохождения ТО, а также новое постановление правительства о продлении сроков действия диагностических карт.

Согласно этому постановлению срок действия диагностических карт, у которых этот срок истекает с 1 февраля по 30 сентября, продлевается на полгода, но не менее чем до 1 октября. То есть если карта заканчивает действовать 2 марта, то техосмотр надо будет пройти 1 октября. Если ее срок истекает 30 сентября, то получить новую надо до 30 марта следующего года.

Продление карт происходит автоматически. Страховщики продадут полис без проблем с указанием номера той карты, которая есть на руках.

Такое продление сроков действия принято из-за опасений, что реформа вызовет транспортный коллапс. Пунктов ТО и их пропускной способности на всех не хватит. А без диагностической карты невозможно приобрести полис ОСАГО. Без полиса запрещено передвигаться по дорогам. Был риск, что из-за недостатка пунктов встанут и автобусы.

На тех автовладельцев, кому предстоит пройти техосмотр впервые, эта отсрочка не распространяется. У них же еще нет действующей диагностической карты.

Именно они первыми испытают на себе реформу техосмотра, которая начинается с 1 марта. Предполагается, что с этой даты получить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра не получится. Все диагностические карты становятся электронными. Оформляться они будут непосредственно в модернизированной информационной системе ЕАИСТО. На руки бумажный экземпляр можно будет получить, попросив распечатку у оператора. Но на бумаге диагностическая карта нужна только тем, кто выезжает на своем автомобиле за границу. При покупке полиса ОСАГО проверять наличие диагностической карты страховщик будет через ту же ЕАИСТО.

Для начала оформления карты потребуется сделать фотографию автомобиля перед въездом на диагностическую линию спереди. При этом фото делается с указанием координат места съемки и времени съемки. Без фотографии с этими данными начать оформление карты невозможно.

После окончания диагностики делается фотография машины сзади также с указанием координат и времени съемки. Без этой фотографии и этих данных невозможно завершить оформление карты. Карта подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта.

Координаты должны быть в пределах 15 метров от координат пункта ТО. Но планируется, что в сентябре выйдет новый приказ Минтранса, в котором это расстояние будет скорректировано в большую сторону.

Штрафовать за отсутствие техосмотра будут с 1 марта следующего года. Выявлять нарушения будут камеры

Разница во времени на фотографии должна соответствовать времени проведения диагностики. Для легковых автомобилей это 30 минут. Такие меры по идее и должны привести к тому, что устоявшаяся практика покупки диагностических карт без проверки автомобиля закончится.

Кроме того, Госавтоинспекция будет строго следить за деятельностью операторов и работой пунктов ТО. Просматривать их сайты в поисках предложений о продаже диагностических карт. Приблизит маршруты патрулирования к пунктам ТО. Если появится информация, что оператор продает диагностические карты, то ГИБДД уже будет проводить проверку во взаимодействии с оператором. Это взаимодействие может заключаться в контрольной закупке диагностической карты.

С 1 марта сотрудники Госавтоинспекции будут непосредственно участвовать в проведении техосмотра автобусов. Для этого не ранее чем за пять дней до желаемой даты техосмотра собственник автобуса должен подать заявку оператору. Тот согласует ее с ГИБДД и включит желающего в график. В назначенный день и час на пункте техосмотра будет присутствовать инспектор ГИБДД. Эксперт-техник осматривает автобус, формирует диагностическую карту. Инспектор технического надзора проверяет результат осмотра, сверяет данные автобуса со всеми документами и сведениями в государственном реестре транспортных средств. Если все верно, он вносит в ЕАИСТО сведения о соответствии автобуса требованиям безопасности и ставит свою усиленную квалифицированную электронную подпись под документом. Пока за отсутствие техосмотра автовладельцам ничего не грозит, кроме невозможности приобрести полис ОСАГО. Но уже через год, 1 марта, вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих штраф 2000 рублей для водителей и автовладельцев за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. Предполагается, что штраф будет выписываться автоматически с камер фотовидеофиксации нарушений. За сутки на такого автовладельца может быть оформлен только один штраф. Но ко времени его получения могут пройти не одни сутки, а значит, и штрафов будет несколько. Не пройти техосмотр станет накладно.