Израиль не признал используемую на Украине вакцину от COVID-19

Израильские власти не спешат одобрять вакцину "Ковишилд", которой прививают украинцев. Это потенциально приведет к проблеме, связанной с невозможностью украинских граждан посещать ближневосточную страну. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук. Он пояснил, что представители двух стран вели переговоры относительно взаимного признания паспортов вакцинации, и на этом поприще у Украины "имеются проблемы".

"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле, бесспорно, высокий уровень вакцинации, они колют фактически только две вакцины - Pfizer и Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - заявил посол Украины.

Напомним, что в конце февраля этого года украинский регулятор без сертификации дал добро на применение "Ковишилда", выпускаемой в Индии по лицензии AstraZeneca. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что эта вакцина является одной из лучших в мире.