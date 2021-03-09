Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию

Врачи, учителя, спасатели, машинисты железнодорожного транспорта, в том числе и метрополитена, пожарные и артисты теперь смогут быстрее наработать необходимый стаж для выхода на пенсию ранее общеустановленного срока.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж. О том, что такой документ рассматривается, "Российская газета" сообщила в конце февраля. Тогда стало известно, что Минтруд разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости (это 665 Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 года).

В списки, дающие право на досрочную пенсию, было предложено включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

Ранее в стаж работы, который дает право на досрочное пенсионное обеспечение, включались периоды работы, которая выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня. Иными словами, речь шла только об очном присутствии сотрудников на рабочем месте. Также в стаж шли периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

При этом врачи и учителя постоянно должны проходить курсы повышения квалификации, без которых они просто не смогут оказывать помощь по все возрастающим стандартам. То же самое касается летчиков, машинистов, которым нужно осваивать новую технику. Соответственно, в это время они отсутствуют на рабочих местах. Стаж им за такие периоды до последнего времени не шел.

По информации кабмина, теперь в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас на досрочную пенсию имеют право работники вредных и опасных производств (например, текстильной промышленности, лесозаготовок, машинисты железнодорожного транспорта, водители автобусов и троллейбусов, шахтеры). В зависимости от характера работы, профессии и стажа они могут выйти на пенсию в 45-50 лет. Врачи, педагоги, артисты тоже могут выйти на заслуженный отдых раньше срока. У них пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа). Минимально необходимый спецстаж составляет от 25 до 30 лет.