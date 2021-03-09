Значительная доля автовладельцев не желает устанавливать на свои машины телематические устройства, которые передают страховщикам информацию об их стиле вождения, которую получают со спутника. Хотя применение таких устройств позволяет получить скидку на каско и ОСАГО.

Согласно данным мониторинга реформы обязательной автогражданки, который провел Общероссийский народный фронт, мнения большинства водителей оказались диаметрально противоположными и разделились поровну. За установку телематики и против выступают по 38 процентов респондентов. Нейтральную позицию по отношению к этим устройствам заняли 22 процента опрошенных. Еще два процента - затруднились с ответом.

Напомним, в изначальном варианте поправок в закон об ОСАГО, которые вступили в силу 24 августа прошлого года, предусматривалось, что скидка за использование телематических устройств будет предусмотрена. В окончательном варианте это предложение ушло. Но страховщики, назначая индивидуальный тариф, могут в его рамках самостоятельно его снижать для тех, кто пользуется такими устройствами.

Эти устройства показывают, насколько водитель аккуратен за рулем - как часто он совершает резкие ускорения и торможения, резкие повороты - и считает скоринговые баллы. Чем выше балл, тем меньше шансов у водителя попасть в ДТП по собственной вине. А значит, он может рассчитывать на скидку при страховании своей ответственности. Да и при страховании своего автомобиля тоже. Эти же устройства в случае ДТП позволяют сразу дистанционно понять, что произошло на дороге, требуется ли помощь, а также установить, кто прав, а кто виноват в аварии.

Как сообщает информационный проект "ОСАГО: общественная экспертиза", наибольшую поддержку телематике выражают граждане в возрасте старше 56 лет и со стажем вождения 16-20 лет как одни из самых аккуратных участников дорожного движения. Установка телематики для них оптимальный способ получить следующий полис ОСАГО по наиболее выгодной цене.

Наибольшее неприятие эти устройства вызывают у мужчин, тогда как женщины в большей степени ничего против не имеют.

Как отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, отношение водителей к телематическим устройствам вполне коррелирует со статистикой МВД по аварийности. В 2019 году ГИБДД сравнила показатели аварийности и смертности в ДТП по вине водителей разных полов. Согласно этим данным, женщины-водители попадают в аварии в 6 -10 раз реже мужчин.

Смертельные ДТП с участием водителей-мужчин происходили в России в 2019 году в 12,5 раза чаще. Это говорит о том, что женщины на дороге меньше склонны к рискованному поведению и готовы к установке телематики, чтобы в случае аварии иметь доказательную базу своей невиновности.

Наибольшее неприятие телематические устройства вызывают у мужчин, тогда как женщины в большей степени склонны их поддерживать

Надо сказать, что не все страховщики сейчас предоставляют скидки за хороший скоринговый балл, а уж тем более просто за использование телематики. Кроме того, использование таких устройств действительно интересно только тем, кто ездит не спеша на небольшие расстояния, в светлое время суток. Корреспонденты нескольких изданий испытали на себе такое оборудование. По итогам тестирования, низший балл получил именно корреспондент "РГ". Он совершал слишком много резких поворотов и резких ускорений. Но и в аварии не попадал.

Тем, кто любит более активное управление автомобилем, установка такого оборудования только покажет, что они ездят с высоким риском. Но и скидки от страховщика они получить не смогут. Правда, и повысить тариф им не смогут. Законом такое не предусмотрено. Так что, им хоть с прибором, хоть без него - цена на ОСАГО не изменится. Желающим же скорректировать свой стиль вождения телематика может помочь.

Так, например, некоторые автотранспортные предприятия с помощью этих устройств смогли добиться не только снижения аварийности, но и расхода топлива.

Некоторые автотранспортные предприятия с помощью телематики смогли добиться не только снижения аварийности, но и расхода топлива

Как считает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, водителям попросту нужно "распробовать" выгоду. Часть автомобилистов, не поддерживающих установку устройств контроля скорости и манеры вождения опасаются, что "овчинка не будет стоить выделки". Людям кажется, что ее установка сопряжена с некими издержками, а на стоимость ОСАГО существенно не повлияет. Например, полис каско стоит десятки тысяч рублей в год, и телематика позволяет сэкономить 5-10 тысяч рублей платежа. ОСАГО, к счастью, стоит намного дешевле, но и телематика поможет сэкономить 1-2 тысячи рублей. Однако постепенно лояльность водителей к телематике будет расти. После индивидуализации тарифов ОСАГО, автомобилисты стараются ездить аккуратнее, чтобы приобрести следующую страховку максимально дешево. С устройствами контроля скорости и манеры вождения, отслеживать такие моменты гораздо проще. Водители, которые мыслят на перспективу, а не ищут сиюминутной выгоды, уже понимают это, считает эксперт.