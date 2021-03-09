Согласно данным мониторинга реформы обязательной автогражданки, который провел Общероссийский народный фронт, мнения большинства водителей оказались диаметрально противоположными и разделились поровну. За установку телематики и против выступают по 38 процентов респондентов. Нейтральную позицию по отношению к этим устройствам заняли 22 процента опрошенных. Еще два процента - затруднились с ответом.
Напомним, в изначальном варианте поправок в закон об ОСАГО, которые вступили в силу 24 августа прошлого года, предусматривалось, что скидка за использование телематических устройств будет предусмотрена. В окончательном варианте это предложение ушло. Но страховщики, назначая индивидуальный тариф, могут в его рамках самостоятельно его снижать для тех, кто пользуется такими устройствами.
Эти устройства показывают, насколько водитель аккуратен за рулем - как часто он совершает резкие ускорения и торможения, резкие повороты - и считает скоринговые баллы. Чем выше балл, тем меньше шансов у водителя попасть в ДТП по собственной вине. А значит, он может рассчитывать на скидку при страховании своей ответственности. Да и при страховании своего автомобиля тоже. Эти же устройства в случае ДТП позволяют сразу дистанционно понять, что произошло на дороге, требуется ли помощь, а также установить, кто прав, а кто виноват в аварии.
Как сообщает информационный проект "ОСАГО: общественная экспертиза", наибольшую поддержку телематике выражают граждане в возрасте старше 56 лет и со стажем вождения 16-20 лет как одни из самых аккуратных участников дорожного движения. Установка телематики для них оптимальный способ получить следующий полис ОСАГО по наиболее выгодной цене.
Наибольшее неприятие эти устройства вызывают у мужчин, тогда как женщины в большей степени ничего против не имеют.
Как отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, отношение водителей к телематическим устройствам вполне коррелирует со статистикой МВД по аварийности. В 2019 году ГИБДД сравнила показатели аварийности и смертности в ДТП по вине водителей разных полов. Согласно этим данным, женщины-водители попадают в аварии в 6 -10 раз реже мужчин.
Смертельные ДТП с участием водителей-мужчин происходили в России в 2019 году в 12,5 раза чаще. Это говорит о том, что женщины на дороге меньше склонны к рискованному поведению и готовы к установке телематики, чтобы в случае аварии иметь доказательную базу своей невиновности.
Надо сказать, что не все страховщики сейчас предоставляют скидки за хороший скоринговый балл, а уж тем более просто за использование телематики. Кроме того, использование таких устройств действительно интересно только тем, кто ездит не спеша на небольшие расстояния, в светлое время суток. Корреспонденты нескольких изданий испытали на себе такое оборудование. По итогам тестирования, низший балл получил именно корреспондент "РГ". Он совершал слишком много резких поворотов и резких ускорений. Но и в аварии не попадал.
Тем, кто любит более активное управление автомобилем, установка такого оборудования только покажет, что они ездят с высоким риском. Но и скидки от страховщика они получить не смогут. Правда, и повысить тариф им не смогут. Законом такое не предусмотрено. Так что, им хоть с прибором, хоть без него - цена на ОСАГО не изменится. Желающим же скорректировать свой стиль вождения телематика может помочь.
Так, например, некоторые автотранспортные предприятия с помощью этих устройств смогли добиться не только снижения аварийности, но и расхода топлива.
Как считает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, водителям попросту нужно "распробовать" выгоду. Часть автомобилистов, не поддерживающих установку устройств контроля скорости и манеры вождения опасаются, что "овчинка не будет стоить выделки". Людям кажется, что ее установка сопряжена с некими издержками, а на стоимость ОСАГО существенно не повлияет. Например, полис каско стоит десятки тысяч рублей в год, и телематика позволяет сэкономить 5-10 тысяч рублей платежа. ОСАГО, к счастью, стоит намного дешевле, но и телематика поможет сэкономить 1-2 тысячи рублей. Однако постепенно лояльность водителей к телематике будет расти. После индивидуализации тарифов ОСАГО, автомобилисты стараются ездить аккуратнее, чтобы приобрести следующую страховку максимально дешево. С устройствами контроля скорости и манеры вождения, отслеживать такие моменты гораздо проще. Водители, которые мыслят на перспективу, а не ищут сиюминутной выгоды, уже понимают это, считает эксперт.