Неймар пропустит ответный матч "ПСЖ" с "Барселоной" в 1/8 финала ЛЧ

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не примет участия в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов против своего бывшего клуба - "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт парижан, 29-летний бразилец в настоящее время продолжает восстановление. Вскоре форварду предстоит пройти обследование, и пока он работает в индивидуальном режиме.

Неймар не принимал участие и в первой встрече между этими командами, которая завершилась победой "ПСЖ" в столице Каталонии со счетом 4:1. Бразилец находится "на больничном" с 10 февраля.

Матч между "ПСЖ" и "Барселоной" пройдет в среду в Париже.