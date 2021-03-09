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09.03.2021 23:12
Рубрика: Digital

Мало не покажут

Рынок онлайн-кинотеатров за ковидный год рос гигантскими темпами
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Общая выручка онлайн-видеосервисов по итогам 2020 года составила 38,9 млрд рублей. Это на 52% больше, чем годом ранее, говорится в отчете аналитического агентства TelecomDaily.

Онлайн-кинотеатры быстро подстроились под самоизоляцию и предложили бесплатные подписки или возможность пользоваться ресурсами за 1 рубль. Общая аудитория видеосервисов выросла на 17%, до 63 млн, свидетельствуют данные агентства "ТМТ Консалтинг".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"В среднем россияне платят за услуги онлайн-кинотеатров 315 рублей в месяц. Но кто-то тратит 1 рубль по промоакции, а кто-то покупает дорогой контент. Большинство пользователей предпочитают тратить на онлайн-кинотеатры от 100 до 399 рублей, такие расходы за просмотр фильмов и сериалов готовы нести 45% зрителей", - говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Каждый кинотеатр нашел свой путь к сердцу зрителя: одни привлекали удобным интерфейсом, другие - умеренными ценами. Самый большой прирост аудитории получили те, кто предложил клиентам собственный контент.

Самую большую долю выручки среди кинотеатров по итогам 2020 года имеет ivi - 22,5%. За год он потерял чуть более процента, но сохранил лидерство. Такой же результат у Okko, который имеет долю в 13,6%, потеряв 0,6% за год. Третье место по доле выручки у YouTube - 9%, хоть сервис и потерял чуть больше 3%. Аналитики прогнозируют в 2021 году дальнейший рост выручки онлайн-кинотеатров. Это объясняется все большим ограничением доступа к "пиратскому" контенту.

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