Песков назвал некорректным заявление про "Спутник V" и русскую рулетку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей планы экстренного одобрения "Спутник V" в европейских странах с "русской рулеткой", досадным и некорректным. Об этом он заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать такие слова.

"Что касается вот этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения некорректно", - подчеркнул Песков, напомнив, что РФПИ уже выступил с заявлениями на этот счет и предпринял определенные действия.

"Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность", - считает пресс-секретарь президента.

"То, что это одна из самых популярных и самых доверяемых вакцин в мире, сейчас уже ни у кого сомнений быть не может", - также заявил Песков.