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Рубрика: Общество

Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Создатели вакцины "Спутник V" осудили слова председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с "русской рулеткой" возможность экстренного одобрения российского препарата в Австрии. "Такие комментарии неуместны. Мы требуем публичных извинений", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter. Подчеркивается, что подобные высказывания "подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы". О других вакцинах так не говорили. То есть в данном случае речь идет уже о политическом вмешательстве в процесс экспертизы российской вакцины, пишет ТАСС.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Стоит отметить, что пока специалисты EMA оценивают соответствие препарата "Спутник V" стандартам Евросоюза, некоторые страны ЕС (Венгрия и Словакия) уже одобрили его в индивидуальном порядке.

"У Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин. Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю начало экспертизы очень долгожданным событием", - сказал глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать вопрос сертификации "Спутника V". При одобрении вакцины должны быть рассмотрены "исключительно научные аргументы". А, как известно, эффективность российского препарата составляет 91,6 процента. "Данная вакцина - одна из лучших в мире. Везде хвалят "Спутник V". Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться", - заявил чешский журналист Томаш Цинка. Главный инфекционист США Энтони Фаучи также похвалил российский препарат. "Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", - подчеркнул ученый.

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