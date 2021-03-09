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Рубрика: В мире

В Чехии раскритиковали власти стран ЕС за нежелание использовать "Спутник V"

Журналист чешского издания Haló Noviny Томаш Цинка назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одной из лучших в мире. Он также раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российский препарат.

Фото: REUTERS
Все больше чехов хотят как можно быстрее привиться российской вакциной

По его словам, везде хвалят "Спутник V". "Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться", - цитирует Цинка РИА Новости. В качестве примера он привел Словакию, где из-за поставок "Спутника V" наметился раскол в правительстве.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что вакцина "Спутник V" не будет возвращена в Россию, так как в ней нуждаются жители его страны. Так он отреагировал на критические заявления некоторых словацких политиков по поводу закупки российского препарата. Первая партия "Спутника V" была доставлена на минувшей неделе из Москвы в город Кошице. Тогда Матович заявил, что закупить вакцину "Спутник V" было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки граждан".

Между тем, вакцина "Спутник V" находится сегодня на втором месте среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее стран. Российский препарат зарегистрирован уже в 46 государствах.

В мире Европа Чехия Вакцинация от коронавируса

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