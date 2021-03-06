Премьер Словакии заявил о важности "Спутника V" для страны

Вакцина "Спутник V" не будет возвращена в Россию, так как в ней нуждаются жители Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, реагируя на критические заявления некоторых словацких политиков по поводу закупки российского препарата.

Он подчеркнул, что "Спутник V" будет сохранять жизни в Словакии, где он крайне необходим. "Нельзя отвергать охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России. Я не убийца", - цитирует РИА Новости премьера.

Первая партия "Спутника V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице. Выступая на пресс-конференции в аэропорту, Матович заявил, что закупить вакцину "Спутник V" было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недостойными слова главы МИД Словакии о том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" якобы является "средством гибридной войны". По ее мнению, такие заявления выглядят странно и дико на фоне пандемии. "Потому что сейчас концентрироваться надо на том, как преодолеть трудности, но уж точно не создавать новые подобными заявлениями", - отметила Захарова.

Вакцина "Спутник V" поднялась на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших стран. Об этом сообщается в официальном Twitter производителя. Российский препарат зарегистрирован уже в 45 странах и в ближайшее время их количество увеличится.