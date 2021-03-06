Новости

Премьер Словакии заявил о важности "Спутника V" для страны 04:55
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04:36
Власти Саудовской Аравии отменят часть введенных из-за COVID-19 ограничений 04:20
Байден согласился пересмотреть президентские военные полномочия 03:24
В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов 03:16
В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек 02:57
Власти Туниса сократили обязательный карантин для туристов до 48 часов 02:34
Boeing 737 MAX с неисправностью экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси 02:18
На юго-востоке Франции радикалы сожгли 13 автомобилей 01:44
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты 01:25
Forbes обнаружил в России двух новых миллиардеров 01:00
Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину 00:11
Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале 00:03
Минюст заявил, что "Альянс врачей" финансировали граждане восьми стран 05.03.2021
Киев попросил США ввести новые санкции против России 05.03.2021
Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей 05.03.2021
Минпромторг рассмотрел предложение использовать эскроу-счета в госзакупках 05.03.2021
Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 05.03.2021
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 05.03.2021
Первая реставрационная викторина появилась на портале "Узнай Москву" 05.03.2021
Приемная кампания в вузах начнется после ЕГЭ в конце июня 05.03.2021
Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете 05.03.2021
Следующий учебный год в школах начнется в очном формате 05.03.2021
В Финляндии прививка не спасла от инфицирования коронавирусом 05.03.2021
Милорад Додик: Не допущу присоединения Боснии к антироссийским санкциям 05.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 04:55
Рубрика: В мире

Премьер Словакии заявил о важности "Спутника V" для страны

Вакцина "Спутник V" не будет возвращена в Россию, так как в ней нуждаются жители Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, реагируя на критические заявления некоторых словацких политиков по поводу закупки российского препарата.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков

Он подчеркнул, что "Спутник V" будет сохранять жизни в Словакии, где он крайне необходим. "Нельзя отвергать охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России. Я не убийца", - цитирует РИА Новости премьера.

Первая партия "Спутника V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице. Выступая на пресс-конференции в аэропорту, Матович заявил, что закупить вакцину "Спутник V" было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недостойными слова главы МИД Словакии о том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" якобы является "средством гибридной войны". По ее мнению, такие заявления выглядят странно и дико на фоне пандемии. "Потому что сейчас концентрироваться надо на том, как преодолеть трудности, но уж точно не создавать новые подобными заявлениями", - отметила Захарова.

Вакцина "Спутник V" поднялась на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших стран. Об этом сообщается в официальном Twitter производителя. Российский препарат зарегистрирован уже в 45 странах и в ближайшее время их количество увеличится.

В мире Европа Словакия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Японском море загорелось судно с 30 рыбаками
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту
"Спутник V" стала второй в мире вакциной от COVID по числу одобривших ее стран
В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков