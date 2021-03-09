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09.03.2021 12:25
Рубрика: В мире

План Байдена по спасению экономики США столкнулся с трудностями

Текст: Юрий Чернов
План администрации Джо Байдена столкнется с определенными трудностями при реализации амбициозного проекта по спасению экономики США от эффектов пандемии коронавируса. Речь идет о пакете финансовой помощи гражданам страны.

Напомним, Джо Байден пообещал выделить на помощь американцам 1,9 триллиона долларов прямыми выплатами или налоговыми льготами. Как утверждает Reuters, слабым звеном в реализации этого плана может стать Налоговое управление США.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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По утверждению Белого дома, прямые выплаты американцам в виде чеков на сумму в 1,4 тысячи долларов могут начаться уже в середине марта этого года. По оценкам американской администрации, более чем 160 миллионов домохозяйств должны стать получателями этих выплат. Кстати, эти деньги смогут получить тюремные заключенные, а также те, чьи родственники без американского гражданства умерли в 2020 году.

Если в этом вопросе финансовый регулятор США не видит особых проблем, то в части касающейся выплат семьям с несовершеннолетними детьми могут возникнуть конкретные трудности и задержки. Дело в том, что план Байдена предполагает увеличение налогового вычета на детей с нынешних 2 тысяч долларов до 3 тысяч и 3,6 тысяч на детей младше 6 лет.

Сложность здесь заключается в том, что сотрудники Налогового управления США должны будут проверить каждый отдельный случай запроса на такой вычет и подтвердить, что в семье действительно есть дети, что они проживают со своими родителями в одном доме не менее 6 месяцев. Эта работа, по мнению экспертов, из-за ограниченного числа сотрудников налогового органа может затянуться и стать причиной задержек.

Также нерешенным остается и другой вопрос, связанный с электронным способом начисления выплат. Регулятор, например, до конца не уверен в том, что претендующие на финансовую помощь граждане смогут получить эти деньги. Речь в первую очередь идет о малоимущих, а также бездомных, чей доступ к электронным средствам коммуникации может быть крайне затруднен.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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