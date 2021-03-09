Президента Гондураса обвинили в причастности к наркотрафику в США

В США федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк полагает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес причастен к попыткам ввоза в страну наркотиков. Такое заявление на заседании суда сделал помощник прокурора Джейкоб Гатуиллег.

Юрист указал, что есть свидетельские показания о том, что глава латиноамериканского государства на встречах с подсудимым Джованни Фуэнтесом Рамиресом в 2013 и 2014 годах заявлял о планах организовать незаконный ввоз кокаина в США, передает ТАСС. Показания свидетеля предполагается заслушать на процессе. Правда, сторона защиты ранее уже заявила, что не доверяет свидетелю, поскольку он дает показания в обмен на предоставление ему убежища в Соединенных Штатах.

Отметим, что в октябре 2019 года виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков в США был признан брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес. В процессе разбирательств правоохранительные органы утверждали, что Хуан Орландо Эрнандес получил взятку от экс-главаря наркокартеля.