В среду вечером в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной". В первой встрече убедительную победу одержал французский клуб - 4:1.

Если откровенно, шансы у каталонцев на выход в следующий раунд невелики. Первая игра на "Камп Ноу" показала, насколько велика сейчас разница между двумя командами. И это с учетом того, что "ПСЖ" вышел тогда на поле без своего лидера Неймара. Бразилец пока так и не восстановился после травмы и не поможет своим партнерам в ответной встрече.

Впрочем, и без Неймара у парижан есть кому солировать. В первую очередь речь идет о Килиане Мбаппе, оформившем хет-трик в матче трехнедельной давности. Форвард французской сборной набрал потрясающую форму. Неудивительно, что уже сейчас, за полтора года до истечения срока контракта, "ПСЖ" пытается убедить Мбаппе остаться в клубе. Удастся ли руководству парижан уговорить игрока - пока загадка. По последним данным, он склоняется к переходу в "Реал".

Однако сейчас Мбаппе вряд ли размышляет о своем будущем. По словам главного тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино, все мысли его футболистов связаны с победой как в чемпионате Франции, так и в Лиге чемпионов.

- В каждом матче мы стараемся найти баланс между защитой и атакой. Я работаю в "ПСЖ" чуть больше двух месяцев, и пока команда не обрела свой почерк. Мбаппе - великолепный исполнитель, он в одиночку может решить судьбу любого матча. При этом Килиан, как и все остальные его партнеры, прекрасно понимают: впереди их ждут 90 минут противостояния с самой "Барселоной". У них классные футболисты, так что нам нельзя расслабляться, - уверен Почеттино.

Несмотря на крупное поражение в первом матче от "ПСЖ", нельзя не отметить, что "Барселона" при Рональде Кумане прогрессирует. Простой факт: команда не проигрывает в чемпионате Испании с начала декабря. Серия длится уже 16 встреч, из которых лишь в трех "сине-гранатовые" теряли очки. В результате Лионель Месси и компания, еще недавно находившиеся в нижней части таблицы, поднялись на вторую строчку и отстают от "Атлетико" всего на три балла.

В 2017 году каталонцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" со счетом 0:4, а затем разгромили соперника на своем поле 6:1

Безусловно, в Париже "Барселоне" надо совершить небольшой подвиг. И в отличие от противостояния с "ПСЖ" четырехлетней давности, решающий ответный матч проходит не на "Камп Ноу", а во Франции. Напомним: в 2017 году также в 1/8 финала Лиги чемпионов "сине-гранатовые" выбили парижан, проиграв в первой встрече 0:4, а затем разгромив их дома со счетом 6:1.

- В истории "Барселоны" было немало случаев великих камбеков. Мы поедем в Париж и постараемся пройти дальше. Понимаем, что будет очень тяжело, но мы не едем туда в качестве туристов, - заявил форвард "сине-гранатовых" Антуан Гризманн.

Что интересно - "ПСЖ" не выбивал испанские клубы в плей-офф Лиги чемпионов с сезона-2012/13. Тогда французы одолели "Валенсию" в 1/8 финала с общим счетом 3:2. В первых 15 случаях, когда парижане начинали двухматчевое противостояние в турнирах под эгидой УЕФА с победы на выезде, они в итоге проходили дальше. Но в 16-й раз серия прервалась: два года назад после триумфа в выездном поединке с "МЮ" (2:0) Неймар и компания неожиданно проиграли на своем поле (1:3) и прекратили борьбу за трофей.

В параллельной встрече в среду "Ливерпуль" встретится с "Лейпцигом" в Будапеште. В первом матче между этими командами, который также состоялся в столице Венгрии, победу одержал номинальный гость - английский клуб (2:0).

Та победа стала единственной отдушиной для болельщиков "Ливерпуля" в последнее время. Команда Юргена Клоппа переживает серьезный кризис и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. Впервые в истории "красные" потерпели шесть домашних поражений подряд в Премьер-лиге, в результате чего они опустились уже на восьмое место в таблице. Не добавляют оптимизма фанатам "мерсисайдцев" слухи о конфликте между Мохаммедом Салахом и Клоппом. Якобы египтянин недоволен тем, что его частенько меняют по ходу встреч, и хочет покинуть клуб.

Учитывая, что "Ливерпуль" уже вылетел из Кубка Англии, а в национальном первенстве отстает от "Манчестер Сити" аж на 22 очка, Лига чемпионов - единственный шанс спасти сезон. И надо полагать, Салах с его партнерами постараются хотя бы здесь сделать все возможное, дабы завоевать трофей.

Добавим, что первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов определятся во вторник вечером по итогам матчей "Ювентус" - "Порту" и дортмундская "Боруссия" - "Севилья".

Где будем смотреть

10 марта, среда, "Матч ТВ"

22.45. "ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия). Прямая трансляция.