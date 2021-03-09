Путин подписал закон о блокировке незаконной агитации в Сети

Центризбирком и региональные избиркомы наделяются правом инициировать временную блокировку незаконной предвыборной агитации в интернете. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Избиркомы получают полномочия просить Роскомнадзор о "пресечении распространения в сети Интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов". За федеральные выборы отвечает ЦИК, за региональные - соответствующие комиссии в субъектах РФ.

На удаление противоправного контента владельцам сайтов даются сутки (с момента получения требования регулятора). Если этого не будет сделано, может быть ограничен доступ как к отдельным интернет-страницам с агитацией, так и ко всему ресурсу.

Блокировка временная: она будет действовать в течение агитационного периода, во время голосования и пять дней после подведения итогов выборов. Кроме того, ресурс может быть разблокирован сразу после удаления незаконного контента.

Как пояснили ранее в ЦИК России, к противоправным относятся "спланированные, финансируемые акции агитационного характера, оплаченные не из избирательного фонда кандидата", а также материалы, изготовленные с участием несовершеннолетних или иностранцев. При этом граждане могут спокойно обсуждать кандидатов и партии в социальных сетях. "Конституционный суд сказал, что граждане могут агитировать в безденежных формах", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.