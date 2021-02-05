В ЦИК разъяснили, какая агитация в Сети будет считаться незаконной

"В этом законе предполагается предусмотреть, что ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах", - рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании в Общественной палате РФ.

"Речь идет о спланированных, финансируемых акциях агитационного характера", оплаченных не из избирательного фонда кандидата, - пояснила она. "Очевидно, что здесь (имеет место) негативное влияние, которое необходимо ограничивать", - добавила секретарь ЦИК.

При этом бесплатно поддерживать кандидатов в интернете будет можно. "Конституционный суд сказал, что граждане могут агитировать в безденежных формах", - уточнила Гришина. Поэтому, например, за комментарий под постом никого не накажут и доступ к сайту не ограничат.

Добавим, что под запрет попадут также материалы, изготовленные с нарушением законодательства. Например, если к агитации привлекут несовершеннолетних или иностранцев.

Что касается порядка блокировки, то после принятия законопроекта процесс значительно ускорится. До сих пор ограничить доступ к незаконной агитации было возможно лишь по решению суда. "Понятно, что такой формат совершенно не действенный в связи с тем, что судебные решения принимаются и вступают в силу не так быстро", - отметила Гришина.

Новый механизм будет выглядеть следующим образом: в случае обнаружения незаконной агитации соответствующий избирком обращается в Роскомнадзор, где принимается решение о незамедлительной блокировке через оператора связи, провайдера или владельца сайта. Ограничения будут действовать в течение всего периода агитации, во время голосования и еще пять дней с момента определения результата выборов. При этом ресурс может быть разблокирован сразу после удаления незаконного контента.