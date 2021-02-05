В ЦИК разъяснили, какая агитация в Сети будет считаться незаконной

Новости

Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу" 14:43
Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V" 14:36
В Петербурге активизировались сайты-двойники театров 14:27
Google исправила серьезную уязвимость в Chrome 14:26
Адвокат: Навальный должен ответить за клевету 14:24
В Екатеринбурге отправили в психлечебницу сектанта, убившего сына 14:13
В Перми разработали биосорбент, защищающий организм от радиации 14:10
Адвокат: Нельзя оставлять безнаказанными оскорбления ветеранам 14:09
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко 13:40
Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции 13:38
Песков объяснил новую систему оценки губернаторов 13:33
Песков заявил о демонстрации сторонниками Навального статуса иноагента 13:31
У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры 13:27
Песков назвал агрессивной риторику Байдена 13:24
Хачанов и Александрова вышли в полуфиналы на турнирах в Мельбурне 13:17
В Москве задержаны пятеро подозреваемых в убийстве девушки-хореографа 13:11
Песков осудил незаконные акции 13:06
Стартовал новый проект для абитуриентов о выборе будущих профессий 13:00
На Кубани будут судить экс-начальника судебных приставов за взятку 12:57
В Сибири пресекли торговлю липовыми справками об отсутствии COVID-19 12:53
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин будет выступать без флага и гимна 12:49
Собянин: Пандемия не остановит развитие детских технопарков 12:40
В московском метро запустят поезд со словом "Спасибо" 12:36
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия 12:30
Волков рассказал о предстоящем поединке против Оверима 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 13:19
Рубрика: Власть

В ЦИК разъяснили, какая агитация в Сети будет считаться незаконной

Текст: Галина Мисливская
К Единому дню голосования в сентябре должны заработать новые правила агитации в интернете, которые предполагают незамедлительную блокировку материалов, размещенных с нарушением закона. Соответствующий законопроект в конце декабря прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"В этом законе предполагается предусмотреть, что ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах", - рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании в Общественной палате РФ.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
ЦИК в июне примет решение о длительности сентябрьских выборов

"Речь идет о спланированных, финансируемых акциях агитационного характера", оплаченных не из избирательного фонда кандидата, - пояснила она. "Очевидно, что здесь (имеет место) негативное влияние, которое необходимо ограничивать", - добавила секретарь ЦИК.

При этом бесплатно поддерживать кандидатов в интернете будет можно. "Конституционный суд сказал, что граждане могут агитировать в безденежных формах", - уточнила Гришина. Поэтому, например, за комментарий под постом никого не накажут и доступ к сайту не ограничат.

Добавим, что под запрет попадут также материалы, изготовленные с нарушением законодательства. Например, если к агитации привлекут несовершеннолетних или иностранцев.

Что касается порядка блокировки, то после принятия законопроекта процесс значительно ускорится. До сих пор ограничить доступ к незаконной агитации было возможно лишь по решению суда. "Понятно, что такой формат совершенно не действенный в связи с тем, что судебные решения принимаются и вступают в силу не так быстро", - отметила Гришина.

Новый механизм будет выглядеть следующим образом: в случае обнаружения незаконной агитации соответствующий избирком обращается в Роскомнадзор, где принимается решение о незамедлительной блокировке через оператора связи, провайдера или владельца сайта. Ограничения будут действовать в течение всего периода агитации, во время голосования и еще пять дней с момента определения результата выборов. При этом ресурс может быть разблокирован сразу после удаления незаконного контента.

Штрафы за нарушение правил агитации поднимут до полумиллиона

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий серьезное увеличение штрафов за предвыборную агитацию в запрещенных местах и в день тишины. Также приняты поправки о блокировке агитации в интернете.

Инициативы были внесены группой депутатов, среди которых глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Памфилова: Дистанционное голосование по всей стране возможно в 2024 году

Согласно законопроекту о санкциях за нарушения при агитации, административный штраф составит от пяти тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от ста тысяч до 500 тысяч рублей.

В настоящее время штрафы за аналогичные нарушения варьируются от одной тысячи до ста тысяч рублей.

Таким же образом предлагается увеличить штраф за размещение печатной агитации в местах, где это запрещено федеральным законом, или без разрешения собственников зданий. В настоящее время штрафы существенно ниже и составляют от пятисот до 30 тысяч рублей.

Еще один законопроект наделяет Центризбирком и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете. Они сообщат об этом в Роскомнадзор, и ведомство сможет инициировать как временное ограничение доступа, так и удаление отдельных материалов. А также - временное ограничение доступа к целым ресурсам и сайтам, где они размещены. К ресурсам могут применяться такие санкции, если они сами не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

ЦИК может инициировать блокировку в ходе проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы - кампаний регионального уровня. В Центризбиркоме ранее заявляли, что инициатива позволит оперативно пресекать нарушения.

Социальные сети, в том числе Twitter и Facebook, ждут от Госдумы "правил игры" по выборам, поэтому поправки своевременны, заявил первый зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021 Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
В Новосибирске испытали первый в мире самолет с электродвигателем
В Госдуме назвали риски перехода Украины на ядерное топливо из США
За сутки в России подтверждено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса