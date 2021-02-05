В ЦИК разъяснили, какая агитация в Сети будет считаться незаконной

"В этом законе предполагается предусмотреть, что ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах", - рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании в Общественной палате РФ.
"Речь идет о спланированных, финансируемых акциях агитационного характера", оплаченных не из избирательного фонда кандидата, - пояснила она. "Очевидно, что здесь (имеет место) негативное влияние, которое необходимо ограничивать", - добавила секретарь ЦИК.
При этом бесплатно поддерживать кандидатов в интернете будет можно. "Конституционный суд сказал, что граждане могут агитировать в безденежных формах", - уточнила Гришина. Поэтому, например, за комментарий под постом никого не накажут и доступ к сайту не ограничат.
Добавим, что под запрет попадут также материалы, изготовленные с нарушением законодательства. Например, если к агитации привлекут несовершеннолетних или иностранцев.
Что касается порядка блокировки, то после принятия законопроекта процесс значительно ускорится. До сих пор ограничить доступ к незаконной агитации было возможно лишь по решению суда. "Понятно, что такой формат совершенно не действенный в связи с тем, что судебные решения принимаются и вступают в силу не так быстро", - отметила Гришина.
Новый механизм будет выглядеть следующим образом: в случае обнаружения незаконной агитации соответствующий избирком обращается в Роскомнадзор, где принимается решение о незамедлительной блокировке через оператора связи, провайдера или владельца сайта. Ограничения будут действовать в течение всего периода агитации, во время голосования и еще пять дней с момента определения результата выборов. При этом ресурс может быть разблокирован сразу после удаления незаконного контента.
Штрафы за нарушение правил агитации поднимут до полумиллиона
Инициативы были внесены группой депутатов, среди которых глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Согласно законопроекту о санкциях за нарушения при агитации, административный штраф составит от пяти тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от ста тысяч до 500 тысяч рублей.
В настоящее время штрафы за аналогичные нарушения варьируются от одной тысячи до ста тысяч рублей.
Таким же образом предлагается увеличить штраф за размещение печатной агитации в местах, где это запрещено федеральным законом, или без разрешения собственников зданий. В настоящее время штрафы существенно ниже и составляют от пятисот до 30 тысяч рублей.
Еще один законопроект наделяет Центризбирком и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете. Они сообщат об этом в Роскомнадзор, и ведомство сможет инициировать как временное ограничение доступа, так и удаление отдельных материалов. А также - временное ограничение доступа к целым ресурсам и сайтам, где они размещены. К ресурсам могут применяться такие санкции, если они сами не принимают мер по ограничению доступа к агитации.
ЦИК может инициировать блокировку в ходе проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы - кампаний регионального уровня. В Центризбиркоме ранее заявляли, что инициатива позволит оперативно пресекать нарушения.
Социальные сети, в том числе Twitter и Facebook, ждут от Госдумы "правил игры" по выборам, поэтому поправки своевременны, заявил первый зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский.