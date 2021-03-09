Где в столице появятся новые станции метро и МЦД

Новости

Турсектор Испании призвал Мадрид разрешить въезд туристам из России 01:18
Украинцы оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ 00:59
Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца 00:54
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл "обрушением декораций" 00:37
При взрывах на военной базе в Экваториальной Гвинее погибли 98 человек 00:25
В Эстонии с 11 марта вводится жесткий карантин сроком на месяц 00:23
Евросоюз создал механизм прозрачности экспорта вакцин 00:18
В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19 00:05
Депутат бундестага ФРГ подал в отставку из-за коррупционного скандала 08.03.2021
Президент США Джо Байден впервые обратится к нации 11 марта 08.03.2021
Возбуждено дело после того, как ребенок наступил на провод в столичном ТЦ 08.03.2021
Вратарь "Рубина" заявил, что отбил пенальти от Дзюбы благодаря реакции 08.03.2021
Певица Манижа выступит от России на конкурсе "Евровидение-2021" 08.03.2021
Ракова: За "вторую волну" COVID-19 переболели втрое больше москвичей 08.03.2021
Норвежский журналист раскритиковал Авакова за его слова о русском языке 08.03.2021
Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021" 08.03.2021
СКА уступил в четвертом матче серии против минского "Динамо" 08.03.2021
Джонсон отказался комментировать интервью Меган Маркл Опре Уинфри 08.03.2021
СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак" 08.03.2021
СК проводит проверку ТЦ, где девочка наступила на оголенный провод 08.03.2021
В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда 08.03.2021
Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму 08.03.2021
Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР 08.03.2021
Новое видео Little Big собрало более полумиллиона просмотров за три часа 08.03.2021
Премьер Эстонии допустила введение локдауна в стране 08.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 01:35
Рубрика: Экономика

Три рощи

Где в столице появятся новые станции метро и МЦД
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8399)
Из обычной станции метро "Марьина Роща" станет транспортно-пересадочным узлом: в 2022 году здесь появятся одноименные станции Большого кольца подземки и МЦД-2. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Марьина Роща" войдет в северо-восточный участок БКЛ вместе с "Рижской" и "Сокольниками". Первоначально власти планировали запустить его в 2023 году, но теперь решено ускорить работы. "Участок один из самых сложных из-за гидрогеологической обстановки", - объяснил вице-мэр. Строителям приходится работать на "Марьиной Роще" в глубокой шахте. Глубина наклонного хода для эскалатора 130 метров - это будет самый длинный спуск в московском метро. На этой станции строители уже установили все монолитные конструкции, провели черновую отделку вестибюля. Сейчас монтируют оборудование и инженерные системы. Начали строить переход на "салатовую" ветку. Сама станция готова примерно на 65 процентов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Власти Москвы назвали сроки продления метро на северо-восток

В тот же год, когда сдадут станцию БКЛ, рядом с метро появится новая платформа МЦД-2 - между Рижской и Дмитровской. "К строительству мы приступили в прошлом году, - продолжает Бочкарев. - Продолжаем освобождать территорию под него, сейчас готовим фундамент под южный вестибюль".

Станция будет, по сути, таким же мини-вокзалом, как и все остановочные пункты, открытые на МЖД в последние годы. Навес на всю длину платформы, крытый переход-конкорс защитят от осадков. Для пассажиров с колясками будут лифты. Сейчас готовность станции - 15 процентов, но к 2022 году рассчитывают успеть закончить первый этап. Появится на "Марьиной Роще" еще одна платформа для поездов МЦД-4.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

Главное сегодня

Ракова: За "вторую волну" COVID-19 переболели втрое больше москвичей
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России
Президент Сирии заразился коронавирусом
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир