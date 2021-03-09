Где в столице появятся новые станции метро и МЦД

Из обычной станции метро "Марьина Роща" станет транспортно-пересадочным узлом: в 2022 году здесь появятся одноименные станции Большого кольца подземки и МЦД-2. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Марьина Роща" войдет в северо-восточный участок БКЛ вместе с "Рижской" и "Сокольниками". Первоначально власти планировали запустить его в 2023 году, но теперь решено ускорить работы. "Участок один из самых сложных из-за гидрогеологической обстановки", - объяснил вице-мэр. Строителям приходится работать на "Марьиной Роще" в глубокой шахте. Глубина наклонного хода для эскалатора 130 метров - это будет самый длинный спуск в московском метро. На этой станции строители уже установили все монолитные конструкции, провели черновую отделку вестибюля. Сейчас монтируют оборудование и инженерные системы. Начали строить переход на "салатовую" ветку. Сама станция готова примерно на 65 процентов.

В тот же год, когда сдадут станцию БКЛ, рядом с метро появится новая платформа МЦД-2 - между Рижской и Дмитровской. "К строительству мы приступили в прошлом году, - продолжает Бочкарев. - Продолжаем освобождать территорию под него, сейчас готовим фундамент под южный вестибюль".

Станция будет, по сути, таким же мини-вокзалом, как и все остановочные пункты, открытые на МЖД в последние годы. Навес на всю длину платформы, крытый переход-конкорс защитят от осадков. Для пассажиров с колясками будут лифты. Сейчас готовность станции - 15 процентов, но к 2022 году рассчитывают успеть закончить первый этап. Появится на "Марьиной Роще" еще одна платформа для поездов МЦД-4.