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Рубрика: Власть

Пять коронных фактов

Светлана Стригункова: Жители области смогут выбрать вакцину от COVID-19
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 50(8401)
Готовитесь к дачному сезону и нет времени дойти до поликлиники, чтобы сделать прививку от COVID-19? Не беда. Мобильный прививочный пункт приедет к вам прямо на дачу. В течение весны и лета передвижные фельдшерско-акушерские пункты будут ездить по сельским территориям. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, побывавшая на "Деловом завтраке" в "Российской газете". Для читателей "РГ - Недели" мы отобрали и другие интересные факты из беседы с министром.

1. Маски останутся с нами как минимум до лета. Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье снижается. Если в декабре, на пике второй волны пандемии, врачи ежедневно выявляли по 1600 и больше новых больных, то сегодня регистрируют по 500-600. Серьезно снизилась и госпитализация - с 1300 до 400 человек в сутки. "Но мы считаем, что и 400 человек - много, а потому снимать маски пока настоятельно не рекомендуем", - говорит Стригункова. Не стоит пренебрегать и другими мерами санитарной защиты. По опыту прошлого года можно сделать вывод, что летом вирус ведет себя не так активно, но все-таки он никуда не делся.

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И никуда не денется. Врачи уже понимают, что рано или поздно COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием, таким же, как грипп и ОРВИ. Но поскольку протекает коронавирус тяжелее привычных простудных болезней, от него лучше привиться. Вакцинация сейчас - единственный инструмент, который позволит не допустить третью, четвертую, пятую волну заболеваемости. И единственный шанс снизить риски для собственного здоровья.

2. Вакцинация - дело сугубо добровольное. "Никто вас не может заставить ее сделать. Единственное, что мы можем, - это убеждать", - утверждает Стригункова. На сегодняшний день прививки сделали уже 310 тысяч жителей области. Более 40 процентов вакцинировавшихся - люди старшего возраста. Они находятся в группе риска и тяжелее всего переносят болезнь. Впрочем, сами это понимают, поэтому охотно соглашаются на вакцинацию. Есть даже рекордсмены - в Дмитрове, например, на прививку пришла местная жительница, которой исполнилось 99 лет.

В Московской области не было ни одного случая тяжелых осложнений после антиковидных прививок. Это легко проверить - на страже стоит Роспотребнадзор, куда регионы обязаны сообщать о любых случаях появления побочных эффектов. Примерно у 10 процентов привившихся наблюдается кратковременное повышение температуры до 38-39 градусов. Но так работает любая вакцина. И у некоторых из тех, кто прививается от гриппа, тоже на день-два, бывает, появляются признаки болезни. Стопроцентной гарантии того, что привитый человек не заболеет, ни одна вакцина не дает. Но она гарантирует, что, даже если привитый человек заболел, болезнь у него пройдет в легкой форме и без осложнений.

Министр здравоохранения области советует не откладывать отпуска из-за пандемии. Привейся от короны - и можно ехать куда угодно. Фото: Олеся Курпяева

3. У жителей Подмосковья будет возможность выбирать, какую вакцину колоть. Изначально в Подмосковье поставлялась только вакцина "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Но область подавала заявку и на получение "ЭпиВакКороны" производства новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". И даже успела уже получить две тысячи доз этой вакцины, которые были отданы для прививок врачам и учителям.

Других крупных поставок "ЭпиВакКороны" в регион пока не было, но у новосибирской вакцины еще и не тот объем производства, чтобы можно было обеспечить всех желающих. Светлана Стригункова надеется, что к концу марта у областного минздрава уже будет понимание того, когда и на какие партии "ЭпиВакКороны" можно рассчитывать. Как только начнутся массовые поставки, жителям будут предлагать обе вакцины на выбор. А чтобы еще расширить возможность выбора, область намерена заявляться и на другие вакцины от COVID-19, которые уже есть или появятся в будущем.

В регионе не было ни одного случая осложнений после антиковидных прививок

4. Переболевшим коронавирусом жителям области, у которых есть сопутствующие патологии, доступны телемедицинские консультации. Некоторое время назад на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского был создан крупный телемедицинский центр. Изначально он создавался как центр второго мнения, работающий по системе "врач - врач", чтобы медики городских больниц могли в сложных или спорных случаях проконсультироваться с коллегами из МОНИКИ.

Прошлый год показал: у части переболевших COVID-19 восстановление идет так тяжело, что консультативная помощь специалистов им нужна и после выписки из стационара. Поэтому в работу телемедицинского центра включили еще и систему "врач - пациент". "Провели по этой системе уже более 32 тысяч консультаций, - уточнила министр. - Кроме того, каждый выписавшийся из стационара пациент, у которого есть сопутствующие хронические заболевания, ставится на отдельный учет в поликлинике. Их регулярно приглашают на врачебный осмотр".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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5. Откладывать отпуск не стоит. Многие любители путешествий из-за пандемии никуда не поехали в прошлом году. Сейчас они с нетерпением ждут нового отпускного сезона. Министр здравоохранения советует не лишать себя удовольствия, отдых нам всем очень важен. Если город или страна принимают туристов, ехать можно. Только заранее нужно пройти вакцинацию и проверить, как сформировались антитела.

А как быть, если отпускник переболел ковидом и антитела у него уже есть? "В этом случае нужно следовать рекомендациям Министерства здравоохранения РФ: вакцинироваться через полгода после болезни, потому что к этому времени естественных антител почти не останется. А вакцина, как прогнозируют ее разработчики, может держать антитела в организме около двух лет", - говорит Стригункова.

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