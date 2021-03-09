Выделены деньги на квартиры для жильцов разрушенного дома в Ярославле

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 211,6 миллиона рублей на приобретение квартир жильцам дома в Ярославле, частично разрушенного взрывом бытового газа в августе прошлого года.

Пока семья Кораблевых, в которой воспитываются пятеро детей, живет в съемной квартире. Но скоро будет и своя. Фото: city-yaroslavl.ru

Обращение о выделении средств из резервного фонда правительства РФ на эти цели ранее направляло на имя премьера правительство Ярославской области по поручению губернатора региона Дмитрия Миронова.

Взрыв газа на четвертом этаже панельного десятиэтажного дома в Ярославле произошел вечером 21 августа 2020 года. Итогом стало обрушение во втором подъезде дома межэтажных перекрытий с шестого по второй этаж. Погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них были госпитализированы. 12 квартир оказались полностью разрушены либо сильно повреждены.

Поначалу специалисты заявили о пригодности части 120-квартирного дома к эксплуатации. И жильцам третьего подъезда городские власти даже предложили вернуться домой. Но в октябре, после дополнительных экспертиз, окончательно выяснилось: строение полностью аварийное, жить в нем нельзя. Кому-то из жильцов разрушенной многоэтажки пришлось поселиться у родных и знакомых, но большинство перебрались в пункты временного размещения, организованные для них в двух городских гостиницах.

На покупку 12 квартир взамен полностью утраченных из резервного фонда правительства Ярославской области было выделено больше 29,3 миллиона рублей (исходя из определенной Минстроем России для Ярославля средней стоимости квадратного метра в 42 с небольшим тысячи рублей). Люди сами подыскивали жилье, и сегодня десять семей его уже приобрели.

Жилищную проблему остальных пострадавших помогут решить выделенные по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина средства резервного фонда правительства РФ.

Пока же большинство семей живут на съемных квартирах. Первые два месяца гостиничного проживания и питания двух сотен человек обошлись городской казне в 27 миллионов рублей. Поэтому в мэрии Ярославля выбрали другой временный вариант решения квартирного вопроса - выплата людям компенсации за съем жилья. За аренду однокомнатной квартиры им платят из городского бюджета 8476 рублей, двушки - 11 857, трешки - 14 483.

Квартиры жильцам помогали искать риелторы, услуги которых тоже оплатил горбюджет. Последние пострадавшие от взрыва дома на улице Батова выехали из гостиницы в арендованные квартиры в конце февраля. По данным мэрии, лишь одна семья осталась в отеле, но она заключила персональное соглашение с гостиницей и продолжит в ней жить по договору найма.

- Конечно, никто не ждал, что в жизни произойдет такая ситуация, но надо справляться. В школу стало не очень удобно ездить, но это не критично. Привыкаем, все будет хорошо, - не сомневается мама пяти детей Маргарита Кораблева. Ее семья переехала в арендованное жилье еще в октябре 2020 года.

Вещи и мебель из квартир жильцы наименее пострадавших частей дома на Батова смогли вывезти минувшей осенью. А во второй подъезд, середина которого оказалась раскурочена взрывом, доступ разрешили только после укрепления несущих конструкций здания, - в начале февраля. В дальнейшем аварийная десятиэтажка будет снесена.

В течение 30 дней после подписания распоряжения Михаила Мишустина Минстрой РФ заключит с правительством Ярославской области соглашение о предоставлении средств. Обеспечить семьи из разрушенного дома квартирами ярославские власти должны в этом году.