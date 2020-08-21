СК РФ возбудил дело по факту взрыва дома в Ярославле

По факту взрыва в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, Следственные органы Следственного управления СК РФ по Ярославской области возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Сейчас на месте ЧП работают следственные группы и криминалисты. На место происшествия выехал руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Александр Соболев, который будет координировать работу.

Как сообщала "Российская газета", взрыв бытового газа в панельном десятиэтжном доме в Ярославле произошел около половины восьмого вечера. ЧП случилось на четвертом этаже. В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, также пострадали второй и шестой. По предварительным данным, один человек погиб, четверо ранены.