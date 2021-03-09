ЗАГСы Москвы рассказали о самых популярных "космических" именах детей

Столичные ЗАГСы рассказали о том, какими "космическими" именами москвичи чаще всего называют своих новорожденных детей. Сотрудникам ЗАГСов встречались Меркурий, Марс, Кассиопея, Космос и даже имя Гагарин, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

Напомним, 9 марта страна отмечает день рождения первого космонавта Юрия Гагарина, появившегося на свет в 1934 году.

В честь 87-летней годовщины со дня рождения первого покорителя космоса в управлении ЗАГС столицы вспоминают о том, как выросла популярность имени Юрий сразу после полета Гагарина в космос. Еще в марте 1961 года в Москве родились 150 Юриев, а в апреле новорожденных с таким именем было уже 306. В течение всего 1960 года столичные органы ЗАГС зарегистрировали 1700 Юр, а в 1961 году - уже 2800.