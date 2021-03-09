Грязевые потоки с Ключевской сопки могут навредить экосистеме Камчатки

В Камчатском крае из-за извержения вулкана Ключевского селевые потоки могут попасть в водоемы, что навредит нерестовым процессам и экосистеме реки Камчатка.

Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов в понедельник на совещании правительства.

По данным института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вершинное извержение закончилось 8 февраля. Затем побочный прорыв из двух параллельных трещин произошел на высоте 2850 метров. Длина одного лавового потока составляла около 1,2 километра. Второй уже прекратил движение. Сейчас в кратере образовавшегося шлакового конуса постоянно происходит выброс вулканических бомб, диаметром от 30 до 50 сантиметров.

"При взаимодействии лавы со льдом формируются грязекаменные потоки, которые стекают вниз по склону восточнее поселка Ключи по руслам ручьев Крутенький и Киргурич. Разлив потоков может достигать нескольких сотен метров. Это приводит к подтаиванию льда и снега, что создает опасность для движения людей и техники в этом районе", - рассказал директор института Алексей Озеров.

Отмечается, что при самом неблагоприятном сценарии развития ситуации, потоки не дойдут до населенного пункта, но могут размыть дорогу Козыревск-Ключи.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.