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09.03.2021 06:21
Рубрика: Общество

В ДВФУ испытали против рака соединение из морской губки

Текст: Анна Бондаренко

Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с российскими и немецкими коллегами испытали молекулы из морской губки Fascaplysinopsis reticulata против клеток рака, устойчивых к химиотерапии, сообщает пресс-служба вуза, отмечая, что результаты исследований были опубликованы в специализированном журнале Marine Drugs.

Алкалоид 3,10-дибромфаскаплизин впервые был выделен из морской губки и синтезирован в ДВФУ. Вещество испытали на различных клетках рака простаты. Под его действием опухолевые клетки погибали. Такой сценарий считается наиболее благоприятным сценарием действия противоопухолевых лекарственных соединений.

Фото: iStock
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"Испытанное соединение, способствуя гибели раковых клеток, в том числе устойчивых к стандартной химиотерапии, одновременно активирует в них фермент, который опухолевые клетки защищает. Это просто механизм действия, понимая который, 3, 10-дибромфаскаплизин нужно применять вместе с молекулами, подавляющими активность этих ферментов", - рассказал сотрудник лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ Сергей Дышловой.

Кроме того, он заметил, что синтезированное соединение при применении с известными химиотерапевтическими препаратами усиливает их действие.

На следующем этапе планируется проверить действие 3,10-дибромфаскаплизина на неопухолевых клетках. Основная цель всей работы - создать вещество для таргетированной терапии с минимумом побочных эффектов для здоровых клеток организма.

Но быстро ждать лекарства не стоит. На его создание, с учетом испытаний, может уйти от пяти до 10 лет.

В исследовании принимают участие ученые из ДВФУ, Национального научного центра морской биологии, Мартини Клиник, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (Германия), НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича, Института Молекулярной Биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.

Стоит отметить, что в университете идет целый цикл исследований, посвященных выделению лекарственных соединений из обитателей Мирового океана. Так, в феврале вуз рассказал о том, что ученые выделили биологически активное вещество - производное порфирина - из обитающего в морях России иглокожего Ophiura sarsii, которое добыли на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русский. Биологически активные молекулы проверили на способность подавлять развитие клеток трижды негативной формы рака молочной железы.

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