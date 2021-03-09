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09.03.2021 23:30
Рубрика: Общество

Бесплатно и бессрочно

Сироты получили льготу на обучение в вузах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 50(8401)
Льгота на бесплатное обучение в вузах для сирот стала бессрочной. Такое правило введено законом, который опубликовала "Российская газета".
Социально незащищенным детям дали бессрочную льготу на учебу в вузах. Фото: РИА Новости Социально незащищенным детям дали бессрочную льготу на учебу в вузах. Фото: РИА Новости
Социально незащищенным детям дали бессрочную льготу на учебу в вузах. Фото: РИА Новости

По прежним нормам учебная льгота для сирот и других социально незащищенных детей действовала до 1 января нынешнего года. То есть без поправок в закон уже в этом году сиротам и инвалидам пришлось бы поступать на общих основаниях, а специальные сиротские квоты в вузах исчезли бы. Но этого не произойдет.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Как в регионах обеспечивают жильем детей-сирот

Закон установил бессрочное действие нормы об особом праве на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета в пределах установленной квоты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

На таких граждан выделяется квота в 10 процентов от общего количества бюджетных мест. Для зачисления в вуз на льготное место сироте необходимо набрать на ЕГЭ или вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Иными словами, от необходимости учиться, что-то знать и сдавать экзамены сироту льгота не освобождает. Эксперты подчеркивают, что главной задачей принятой инициативы является законодательное закрепление мер социальной справедливости.

10 процентов бюджетных мест в вузах ежегодно выделяется для льготников

Ведь обездоленные дети имеют меньше возможностей получить качественное образование.

Зачастую нет и других родственников, кто бы мог помочь хотя бы добрым словом. У сироты нет денег не только на репетиторов, но иногда даже и на нужную для подготовки к экзаменам литературу. В советские годы, как рассказывают эксперты, для сирот существовали специальные подготовительные курсы. Бесплатные, естественно.

Сегодня, когда в вузы принимают по результатам ЕГЭ, государство пошло другим путем: сиротам выделяют льготные места.

Кроме того, как рассказывают эксперты, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на выплаты во время обучения: ежемесячную государственную социальную стипендию и ежегодное пособие на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей. Есть и другие и льготы.

Бюрократия

Чиновники заплатят 100 тысяч рублей за волокиту при выдаче жилья сироте

Суд заставил заплатить компенсацию за волокиту чиновников, которые слишком долго искали квартиру для сироты.

Как сообщили в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции, еще в сентябре 2015 года Рузаевский районный суд Республики Мордовия по иску прокуратуры обязал местных чиновников выделить квартиру сироте. Размер жилплощади должен был быть не менее 33 квадратных метров.

"Администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия вышеуказанное решение исполнено не было по тем основаниям, что свободных жилых помещений у муниципального образования не имеется, а субвенций из бюджета Республики Мордовия в достаточном размере административному ответчику, которому переданы государственные полномочия по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями, не выделялось", - рассказывают в апелляционном суде.

СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья

В итоге прокуратура еще раз обратилась в суд, теперь требуя, чтобы чиновники заплатили за волокиту при исполнении судебного решения.

Столоначальники в суде удивились: мол, какой с них спрос? Они искренне полагали, что не обязаны выполнять решение суда, раз им это сделать так трудно. По их мнению, причины волокиты были самые объективные: квартир нет, а на нет, как говорится, и суда нет.

Однако с такой логикой не согласились ни прокуроры, ни судьи. Чиновники обязаны выполнять закон, чего бы им это ни стоило и какие бы трудности на пути справедливости ни стояли.

"С учетом критериев, установленных в прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, и принимая во внимание все обстоятельства дела, суд первой инстанции установил, что в данном случае длительность исполнения судебного акта является чрезмерной и не отвечающей требованию разумного срока, при этом за задержку исполнения решения суда административный истец ответственности не несет", - рассказывают в апелляционном суде.

Верховный суд Республики Мордовия, рассматривавший дело в качестве первой инстанции, счел, что компенсация в размере 100 тысяч рублей в данном случае является разумной и справедливой. Четвертый апелляционный суд оставил это решение в силе.

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