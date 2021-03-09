В Хакасии пропали три туриста

В Хакасии спасатели приступили к поискам трех туристов, которые не вернулись накануне с туристического маршрута в районе поселка Приисковый.

Как сообщает республиканское управление МЧС, в местности пока сильный ветер, потому пока невозможно задействовать в поисках вертолет.

"Информация, что трое мужчин не вернулись маршрута, поступила ночью. К месту происшествия выдвинулась группа в составе 7 человек и 5 единиц техники. В готовность приведен вертолет, но пока погодные условия не позволяют применить авиацию", - говорят в МЧС.

Напомним, в 2018 году в Присковом в сильный снегопад заблудилась и погибла группа туристов из четырех человек.