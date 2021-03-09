В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

По решению суда в Новосибирске взяли под стражу 19-летнего фигуранта уголовного дела об убийстве девушки, совершенном в квартире одного из домов.

Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, тело убитой было обнаружено 7 марта, криминалисты насчитали 35 ножевых ранений. В причастности к преступлению сразу заподозрили 19-летнего сожителя потерпевшей, однако он успел скрыться и даже выехать за пределы области на попутках.

Однако сотрудники полиции сумели оперативно вычислить, куда направляется молодой человек. Как оказалось, он связался со своей знакомой в Кемеровской области и договорился с ней о встрече. Их "свидание" прошло уже под контролем полиции, подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения убийства.

На допросе он сознался в содеянном, сообщил, что мотивом якобы стал бытовой конфликт. Во время ссоры парень схватился за нож, однако девушка не поверила в серьезность его намерений. Дальнейшие разборки закончились множественными ранениями в шею, отчего девушка скончалась на месте. После убийства обвиняемый перевел с банковской карты девушки на свой счет три тысячи рублей, забрал ее мобильный телефон, ноутбук и сдал их в ломбард.