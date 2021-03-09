Зачинщиков драки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицировали

В Федерации дзюдо России вынесли первые наказания по беспорядкам на турнире в Дагестане, которые произошли 27 февраля. Во время первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет что-то не поделили спортсмены из Северной Осетии и Дагестана. В итоге вспыхнула потасовка.

Согласно решению дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо России, которое было вынесено во вторник, Абдулкадир и Осман Абдулкадировы дисквалифицированы на 2 года.

"Кроме того, до окончания разбирательства от участия в соревнованиях отстранены спортсмены, входившие в состав сборных команд Республики Дагестан и Республики Северная Осетия на турнире", - заявили в федерации ТАСС.

Там добавили, что отдельно рассмотрят меры ответственности в отношении Федерации дзюдо Республики Дагестан как организатора турнира, а также главного судьи соревнований.