Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл для испытаний в Калининград

Судно "Академик Черский" прибыло для испытаний в Калининград перед присоединением к достройке газопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют данные порталов определения геопозиции морских судов Vesselfinder и Marinetraffic.

Ранее оператор строительства "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG сообщала, что судно "Академик Черский" направляется в Калининград для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, после чего приступит к укладке труб газопровода в Исключительной экономической зоне Дании.

Планируется, что работы в датской зоне продолжатся до конца сентября. Этот участок достройки газопровода самый протяженный и глубоководный. Ранее экспертами не раз высказывались предположения, что для работ на нем будет привлечен трубоукладчик "Академик Черский".

Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года российская трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии, уложив 2,68 км труб газопровода. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке. К сегодняшнему дню осталось проложить менее 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.