На Кубани полицейский взят под стражу за ДТП с двумя погибшими

Суд избрал меру пресечения в отношении полицейского, спровоцировавшего ДТП с двумя погибшими в городе Тихорецке. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.

Рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения"), состоялось в Тихорецком городском суде.

Напомним, 7 марта 2021 года 25-летний полицейский - водитель линейного отдела полиции ОМВД РФ на станции Кавказская, который, по данным СК, находился в состоянии алкогольного опьянения, за рулем своего автомобиля Opel Vectra двигался по улице Гражданской в Тихорецке. Превысив скорость, водитель выехал на красный свет светофора на перекресток, где столкнулся с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем LADA Samara. При аварии водитель и пассажир LADA погибли на месте ДТП, а также находившиеся в салоне отечественного авто женщина и пятилетний ребенок были отправлены с травмами в ЦРБ соседнего Павловского района.

Сообщается, что в судебном заседании следователь СК ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд исследовал представленные сторонами материалы. В результате с учетом тяжести и резонанса совершенного преступления, а также с целью исключения возможности для фигуранта каким-либо образом воспрепятствовать проведению процессуальных действий по уголовному делу, суд согласился с доводами следствия и принял решение о заключении молодого человека под стражу на срок 2 месяца до восьмого мая 2021 года включительно.