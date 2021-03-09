Недавно в Екатеринбурге в очередной раз появились листовки, призывающие отказаться от вакцинации от коронавируса. Заметили их у мусорных площадок, и особого ажиотажа эти листочки с сомнительной информацией не вызвали. В том числе потому, что сама жизнь опровергает домыслы.

Необходимое для полной защиты количество антител вырабатывается через три недели после второй прививки. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Вакцинация набирает обороты во всех регионах УрФО. Количество сделавших прививку только в Свердловской области на начало марта достигло 130 тысяч человек - и ни одного серьезного осложнения. Еще 62 тысячи записались на процедуру. Доверие к препарату есть, как и желание узнать, чего стоит ожидать от вакцины.

Несколько корреспондентов "РГ", в том числе автор этих строк, на себе проверили, как меняет прививка сложившийся за последний год уклад жизни. Изначально никаких проблем с записью не возникло: стартовали рано - в конце 2020-го, так что, когда в регион пришла первая партия "Спутника V", тут же последовали приглашения. Честно скажу: волновалась, давление скакнуло, да так, что врач на предварительном приеме едва не завернул обратно. То есть терапевт осматривает точно не для галочки. Мне помогли успокоиться, и треволнения с давлением оказались единственной неприятностью, связанной с первой прививкой.

Принятие повторной дозы "Спутника V" прошло эмоционально более спокойно, но на этот раз поднялась и продержалась примерно сутки температура. Отнестись к происходящему по-философски помогла печать в прививочном сертификате о том, что вакцинация пройдена. Проверять наличие антител пока рано. Да и, как утверждают специалисты, торопиться не стоит. Почему и как легче пережить почти месячный период между первой и второй прививкой? Обо всем этом мы расспросили главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова.

Александр Николаевич, врачи предупреждают: перед вакцинацией нельзя три дня употреблять спиртное, после прививки париться в бане. А нужно ли заранее готовить организм: принимать иммуностимуляторы, витамины? Как-никак стресс…

Александр Харитонов: В специальной подготовке необходимости нет. Это обычная прививка, как от любых инфекционных заболеваний. Главное, чтобы человек на момент вакцинации был здоров, у него не обострились хронические заболевания. Если есть склонность к аллергическим реакциям, конечно, лучше посоветоваться с лечащим врачом.

А к иммуностимуляторам я отношусь, если сказать корректно, не совсем хорошо. Уверен: иммунитет надо поддерживать естественным путем. Человек должен полноценно питаться, много времени находиться на свежем воздухе, высыпаться, и тогда иммунная система будет работать. То же самое касается витаминов. Сейчас модно принимать витамин Д. Есть такая возможность - принимайте, и перед прививкой это не повредит. Но тот же витамин Д есть в печени трески, витамин А - в моркови.

Некоторые медики утверждают, что прививаться в разгар пандемии рискованно.

Александр Харитонов: Опасность заразиться действительно существует, ведь COVID-19 передается воздушно-капельным путем и подхватить вирус, особенно если игнорировать защитные меры, можно в любой момент. Известен не один случай, когда между первой и второй прививками люди заболевали коронавирусом. Но, как показала практика, они перенесли недуг без серьезных проблем. Выработка антител в организме начинается уже через неделю после первой дозы.

Когда появляется полноценный иммунитет к вирусу? Сделал вторую прививку - и свободен как ветер?

Александр Харитонов: Нет, не свободен. Только через три недели после второй прививки вырабатывается необходимое для полной защиты количество антител.

Нужно ли для подтверждения сдавать тест?

Александр Харитонов: Тест необязателен. В любом случае на клеточном уровне антитела появятся. Конечно, на сто процентов не защитит никакая вакцина. Повторю: сделавший прививку человек даже если и заболеет, то не в тяжелой форме, и главное - не умрет.

По каким-то ощущениям можно определить, выработались антитела или нет? Я знаю людей, которые очень тяжело перенесли даже первую стадию. Молодые, бодрые...

Александр Харитонов: Вот как раз молодые более остро реагируют на первый этап - организм борется. На втором все должно быть нормально.

А если за весь период вакцинации не было осложнений, значит, и антитела не появятся?

Александр Харитонов: Это означает, что все прошло хорошо, просто организм реагировал не так бурно. Я, к примеру, ни после первой, ни после второй не зафиксировал никаких побочных проявлений. Может, слабость была, но я ее не заметил, поскольку напряженно работал. Тем не менее антитела выработались.

Я знаю человека, у которого и через месяц после второго этапа не обнаружили антител. Сказали, возможно, он резистентный к вакцине. Это хорошо или плохо? И что ему делать: прививаться другой вакциной?

Александр Харитонов: Не нужно торопиться и тем более колоть еще один препарат. Антитела могут появиться и позже. Опять же возникает вопрос о качестве используемых тест-систем. В лаборатории, куда вы придете на исследование, обязательно скажите, что проводите анализ после прививки и необходим количественный метод определения. В любом случае иммунная система привившегося уже готова к встрече с коронавирусом. Она увидит и среагирует на проникновение возбудителя.

В Екатеринбурге есть лаборатории, где бесплатно тестируют на антитела?

Александр Харитонов: Нет.

Многие уверены, что после прививки первые дни следует сидеть дома, чтобы никого не заразить…

Александр Харитонов: Ничего подобного. Все российские вакцины от коронавируса созданы на основе неживого вируса. Человек, которому ввели такую вакцину, не может быть источником заражения. Эта версия возникла, вероятно, по аналогии с вакциной от полиомиелита, где используется живой вирус и в определенный период нельзя допустить совместного нахождения привитых и непривитых детей.

Нужно ли извещать руководителя на работе, что ты прививаешься?

Александр Харитонов: Нигде не прописано, что необходимо информировать работодателя. Вакцинация - исключительно добровольная процедура. Я в своем коллективе четко знаю, кто переболел, кто привился, кто собирается ставить вакцину. С сомневающимися работаю. Но никого не будем выгонять или наказывать за отказ от вакцинации.

Сейчас много говорят о коллективном иммунитете. Утверждают: вирус прекратит распространение, когда 70 процентов людей обзаведутся антителами. А в конкретном трудовом коллективе?

Александр Харитонов: Коллективный иммунитет - когда все 100 процентов сотрудников имеют защитные антитела. Понятно, коллективы разные. Если вместе работают десять тысяч человек, тогда и 70 процентов хватит. Ну а если пара десятков, действенна только стопроцентная защита.

Зачем после прививки вести на портале госуслуг дневник своего самочувствия?

Александр Харитонов: Для учета редких реакций, возможных осложнений, получения рекомендаций и так далее. Кроме того, если вы зарегистрированы на портале, данные о проведенной вакцинации попадают в федеральный реестр и после второй прививки вам приходит сертификат с кодом, который можно распечатать и предоставлять как подтверждающий документ. Тому, кто не пользуется сайтом, ставят отметки в обычном прививочном сертификате и заверяют печатью медучреждения.

Сейчас активно обсуждается введение специальных документов - ковид-паспортов, чтобы они давали большую свободу передвижения. На ваш взгляд, такой документ необходим?

Александр Харитонов: Нет. Обычного прививочного сертификата достаточно.

Как настроиться на вакцинацию

Анна Ткач, клинический психолог, начальник консультативно-оздоровительного отдела Екатеринбургского городского центра медпрофилактики:

- Для начала осознайте, зачем вам ставить прививку, то есть мотивируйте себя. Традиционные доводы: я хочу перестать бояться заболеть, защитить собственное здоровье и своих близких от инфекции, расширить возможности для посещений кинотеатров, музеев или выезда в другие страны.

Когда нашли доводы, постарайтесь понять, что мешает пройти вакцинацию. Скорее всего, всплывут страхи, которые, если приглядеться, не имеют оснований. Не берем в расчет противопоказания к вакцинации, а рассматриваем исключительно тревогу без видимых оснований: боязнь повышения температуры, осложнений хронических заболеваний. Выяснив причину страхов, постарайтесь их предотвратить. К примеру, купите заранее лекарство для снижения температуры.

Вот так, поговорив с собой, можно прийти к выводу, что оснований для отказа от вакцинации нет. А есть мифы, информация в интернете, что нас с легкостью выводит из равновесия. Изучайте положительный опыт, достоверные сведения и верьте себе.