В каких российских городах самые вежливые водители

Жителей крупных российских городов попросили оценить водителей от одного балла (полное несоблюдение ПДД) до пяти (безукоризненное поведение на дорогах), и выяснилось: самые вежливые шоферы живут в Красноярске и Москве, а их полные противоположности - в Новосибирске и Омске.

В опросе приняли участие 13000 респондентов - как водителей, так и пешеходов. "В Красноярске выше всего оценили культуру поведения на дорогах своих земляков: в среднем на 3,6 баллов из пяти, - говорится в исследовании сервиса SuperJob. - Пешеходы оценивают вежливость водителей ниже, но и здесь Красноярск на первом месте с 3,1 балла".

Аналогичную оценку поставили пешие москвичи своим землякам-автомобилистам - 3,1 балла. По оценкам же самих водителей, столица на втором месте с тремя с половиной баллами.

Третье место разделили Санкт-Петербург и Пермь: в этих городах поведение на дорогах водители оценили в среднем на три с половиной балла, а пешеходы - на три балла.

Суровые уральские города, как оказалось, тоже не чужды культурному стилю вождения: так, и в Екатеринбурге и в Челябинске шоферы оценили своих собратьев по баранке на 3,4 балла. А вот мнения пешеходов немного разнятся: не имеющие машин южноуральцы считают, что их земляки водят на 2,9 балла, а "безлошадные" свердловчане поставили тем, кто за рулем, два с половиной балла.

Замыкают рейтинг северяне. "В Новосибирске поведение на дорогах пешеходы оценили в 2,5 балла, водители - в 2,8 балла. В Омске самые низкие оценки со стороны пешеходов (в среднем 2,4 балла), сами водители поведение земляков на дорогах оценили на три балла из пяти", - сообщают аналитики.