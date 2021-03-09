Роскомнадзор попросил Telegram заблокировать сервисы по сбору данных

В ведомстве отметили, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных. Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы с просьбой найти тех, кто распространяет конфиденциальную информацию, пишет "Коммерсант".

Сейчас в мессенджере несколько десятков ботов-сборщиков информации. Они собирают данные из открытых и слитых в интернет баз, предоставляя ее потом за деньги. Так, один из самых популярных сервисов - "Глаз Бога" - принимал оплату через "ЮMoney", Qiwi, FreeKassa, Robokassa. В начале марта бот был отключен от всех агрегаторов платежей. А в начале февраля в Telegram появился бот, который мог подменять номера исходящих вызовов и изменять голос.

Как отмечает партнер юридической компании Александр Павловский, администраторов ботов могут привлечь к административной или уголовной ответственности, если боты получили данные из закрытых источников.