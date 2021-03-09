Россельхознадзор вернет себе контроль за пестицидами от поля до прилавка

С первого июля вступит в силу закон, по которому контроль за ввозом в Россию и обращением пестицидов будет возвращен Россельхознадзору. Однако глава ведомства Сергей Данкверт считает, что этого недостаточно.

"Нам вернули полномочия, но все равно в усеченном виде. Мы будем контролировать ввоз и перемещение пестицидов. А ввоз продуктов, которые могут содержать эти пестициды в большом количестве, на границе сегодня все равно никто не контролирует. Хотя нужно отслеживать от поля до прилавка. Мы намерены просить пересмотреть это, и депутаты Госдумы нас в этом поддерживают", - рассказал он в интервью "РГ".

По его мнению, Россия сильно отстает в этом плане от западных стран - там стремятся максимально сокращать использование пестицидов, а у нас пока об этом даже не говорят.

До 2011 года полномочия за ввозом и обращением пестицидов и агрохимикатов уже были у Россельхознадзора. В лабораториях ведомства ежегодно проводилось около 14 тысяч исследований пестицидов, агрохимикатов и продукции растительного происхождения. Так, в 2010 году было проверено 36 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов. При этом 464 тонны пестицидов и 3,5 тысячи тонн агрохимикатов оказались фальсифицированными. Но после внесения изменений в законодательство рынок оказался без присмотра. Поступающий в страну импорт на границе никто не контролировал, на совести аграриев оставалось и применение пестицидов и агрохимикатов. В результате, по подсчетам Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на отечественном рынке сейчас составляет 15-30%.

Полную версию интервью с Сергеем Данквертом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".