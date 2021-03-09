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09.03.2021 22:17
Рубрика: В мире

RT в Германии готовит иск против Bild из-за обвинений в шпионаже

Редакция RT в Германии планирует подать иск на газету Bild из-за обвинений в шпионаже.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже". В своем материале немецкий таблоид утверждает, что редакция RT DE "шпионит за Алексеем Навальным", - говорится в сообщении на сайте RT.

Причиной послужила публикация в Bild о якобы проводимой сотрудниками RT "шпионской деятельности" как за самим "берлинским пациентом", так и за членами его штаба. В подтверждение этого газета опубликовала "секретную переписку", якобы собранную одним из бывших сотрудников RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала политическое давление властей Германии на российские СМИ. По ее словам, Москва "будет вынуждена принять жесткие ответные меры".

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