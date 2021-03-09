Сборная Норвегии подала протест на дисквалификацию Клебо

Норвежская лыжная ассоциация опротестовала решение лишить Йоханнеса Клебо золота на дистанции 50 км. Он был дисквалифицирован за инцидент с россиянином Александром Большуновым.

Во вторник норвежская сторона подала апелляцию, сообщает NRK. Гонка прошла 7 марта на чемпионате мира в Германии. Большунов на финише лидировал, а Клебо решил его опередить. В результате у россиянина была сломана палка и он финишировал лишь третьим, а Клебо стал чемпионом. Однако после протеста сборной России он был лишен медали, а Большунов получил серебро. Победу же одержал другой норвежец Эмиль Иверсен.

Сообщается, что апелляцию в течение 72 часов рассмотрят три члена независимой комиссии Международной федерации.

Ранее норвежские СМИ сообщали о том, что в норвежской команде считают, что правила нарушил именно Большунов, перестроившийся в правую лыжню.