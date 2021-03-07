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07.03.2021 18:51
Рубрика: Спорт

Большунову присудили серебро после дисквалификации Клебо

Текст: Артур Нанян
Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером марафона с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на первенстве планеты в Оберстдорфе.
Слева направо: Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия). Фото: Федерико Модика / РИА Новости Слева направо: Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия). Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Слева направо: Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия). Фото: Федерико Модика / РИА Новости

Лидировавший перед последним поворотом Александр пропустил на финишной прямой двух норвежцев - Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клебо. В концовке марафона у Большунова из-за столкновения с Клебо сломалась палка. После рассмотрения данного инцидента и протеста российской команды Клебо схлопотал дисквалификацию. В результате Иверсену присудили победу, а Александр стал вторым.

Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Опубликовано видео столкновения Большунова с Клебо на финише марафона

Ранее на чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов стал победителем в скиатлоне на 30 км, а также в составе сборной завоевал серебряные медали в мужской эстафете и стал третьим в командном спринте.

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