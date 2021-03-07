Большунову присудили серебро после дисквалификации Клебо

Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером марафона с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на первенстве планеты в Оберстдорфе.

Лидировавший перед последним поворотом Александр пропустил на финишной прямой двух норвежцев - Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клебо. В концовке марафона у Большунова из-за столкновения с Клебо сломалась палка. После рассмотрения данного инцидента и протеста российской команды Клебо схлопотал дисквалификацию. В результате Иверсену присудили победу, а Александр стал вторым.

Ранее на чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов стал победителем в скиатлоне на 30 км, а также в составе сборной завоевал серебряные медали в мужской эстафете и стал третьим в командном спринте.