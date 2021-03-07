Российская команда подала протест на действия Клебо на финише марафона

Российская команда опротестует действия норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщил менеджер нашей сборной Юрий Чарковский.

Большунов шел первым на финишной прямой, после чего Клебо пошел на обгон, и спортсмены столкнулись. В результате у россиянина сломалась палка, и он пропустил впереди себя Эмиля Иверсена, занявшего в итоге второе место. Первым стал Клебо, а Александр остался третьим.

Ранее в интернете появилась видеозапись столкновения Большунова и Клебо. Также стало известно, что судьи рассмотрят этот эпизод.