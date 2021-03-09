Штрафовать за отсутствие российского ПО на гаджетах начнут с 1 июля

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и установила дату, с которой будут действовать штрафы за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах. Санкции заработают с 1 июля 2021 года.

Для должностных лиц они устанавливаются в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний - от 50 до 200 тысяч рублей.

Само же требование о предустановке российского ПО начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

Напомним, базовый закон на эту тему был принят в ноябре 2019 года. Он обязывает продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. В перечень попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky и другие программы.

Распоряжение правительства с утвержденным списком программ было опубликовано в январе 2021 года. Также кабмин утвердил перечень оборудования, на которое их необходимо устанавливать. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а еще телевизоры с цифровым блоком управления.