Шведские ученые признали "Спутник V" самой эффективной вакциной

Исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины. Об этом сообщает SVT Nyheter со ссылкой на публикацию в научном журнале PNAS.

Ученые из Университета Умео вместе с исследователями из Германии и Нидерландов обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку иначе, чем считалось ранее, а это означает, что они могут работать лучше, чем другие вакцины. Профессор вирусологии в Университете Умео Никлас Арнберг отметил роль гексонового белка, который действует как "ключ" к клетке.

"Раньше считалось, что все вакцины, в которых аденовирус использовался в качестве переносчика, используют протеин S в качестве "ключа" для проникновения в клетки. Но когда мы попытались повторить это в лаборатории, то мы не смогли этого доказать. Затем мы начали изучать другой белок, так называемый гексонный, и увидели, что именно этот белок действует как "ключ" в клетку", - сказал профессор. Он подчеркнул, что вакцины с гексоновыми белками в качестве "ключей" более эффективны, чем вакцины, в которых используется протеин S.

Арнбарг отметил, что российская вакцина наиболее эффективна против коронавируса. "Вакцину "Джонсон и Джонсон" вы принимаете только одну дозу, а российскую вакцину-две. Это, вероятно, приводит к тому, что "Спутник V" обеспечивает лучшую защиту, чем "Джонсон и Джонсон" после их двух доз", - сказал профессор.

Кстати, напомним, что в Швеции заинтересовались российской вакциной после того, как в престижном медицинском журнале Lancet было опубликовано исследование, доказывающее высокую эффективность "Спутника V".