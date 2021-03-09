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09.03.2021 09:07
Рубрика: В мире

Шведские ученые признали "Спутник V" самой эффективной вакциной

Текст: Надежда Ермолаева

Исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины. Об этом сообщает SVT Nyheter со ссылкой на публикацию в научном журнале PNAS.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Ученые из Университета Умео вместе с исследователями из Германии и Нидерландов обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку иначе, чем считалось ранее, а это означает, что они могут работать лучше, чем другие вакцины. Профессор вирусологии в Университете Умео Никлас Арнберг отметил роль гексонового белка, который действует как "ключ" к клетке.

"Раньше считалось, что все вакцины, в которых аденовирус использовался в качестве переносчика, используют протеин S в качестве "ключа" для проникновения в клетки. Но когда мы попытались повторить это в лаборатории, то мы не смогли этого доказать. Затем мы начали изучать другой белок, так называемый гексонный, и увидели, что именно этот белок действует как "ключ" в клетку", - сказал профессор. Он подчеркнул, что вакцины с гексоновыми белками в качестве "ключей" более эффективны, чем вакцины, в которых используется протеин S.

Арнбарг отметил, что российская вакцина наиболее эффективна против коронавируса. "Вакцину "Джонсон и Джонсон" вы принимаете только одну дозу, а российскую вакцину-две. Это, вероятно, приводит к тому, что "Спутник V" обеспечивает лучшую защиту, чем "Джонсон и Джонсон" после их двух доз", - сказал профессор.

Кстати, напомним, что в Швеции заинтересовались российской вакциной после того, как в престижном медицинском журнале Lancet было опубликовано исследование, доказывающее высокую эффективность "Спутника V".

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