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09.03.2021 18:46
Рубрика: В мире

Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca

Текст: Елена Бугайская
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Жители Словакии доверяют российской вакцине от коронавируса больше, чем вакцинам из Европы и Америки. Более половины словаков выразили готовность привиться вакциной Спутник V. По данным агентства исследований общественного мнения Focus, российский препарат по популярности может сравниться только с немецко-американской вакциной Pfizer/BioNTech, а остальные зарегистрированные Европейским агентством лекарственных средств препараты остались позади.

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Напомним, что Словакия одобрила российскую вакцину для экстренного использования на фоне высокой смертности от COVID-19. Это вызвало раскол в правительстве: вице-премьер Вероника Ремишова настаивала на том, чтобы подождать результатов регистрации российской вакцины европейским регулятором, но премьер Игор Матович с ней не согласился. На своей странице в "Фейсбуке" он указал на то, что словацкий минздрав выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств, и только в случае со "Спутником" это стало препятствием.

"Неужели никого не волнует мнение 300 тысяч желающих привиться "Спутником"? Почему мы не даем людям возможность самим решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубаи, Бахрейне и т.д.?" - писал Матович. 1 марта в город Кошице на востоке страны транспортным самолетом минобороны была доставлена первая партия российской вакцины. Всего страна получит два миллиона доз "Спутника". И хотя эта инициатива премьера может стоить Словакии правительственной коалиции, жители, как оказалось, его поддерживают.

По данным издания Slovak Spectator, 53% опрошенных словаков готовы привиться российской вакциной. Всего лишь на два процента больше людей предпочитает препарат Pfizer/BioNTech. Зарегистрированная Европейским агентством лекарственных средств вакцина Moderna пользуется доверием 46,9 процента жителей страны, а AstraZeneca выбирают 42,6 процента.

В мире Европа Словакия Вакцинация от коронавируса

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